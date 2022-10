La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la Corrupción en el Poder, aseguró que los investigados del entorno de Pedro Castillo por una supuesta organización criminal encabezada por el presidente deben demostrar su inocencia en el proceso en su contra.

“Victimizarse no ayuda en absoluto. Acá tenemos que ser objetivos. Si se dicen inocentes, que prueben que son inocentes, para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar, tienen que dar las razones por qué son inocentes”, explicó la fiscal a Canal N.

Barreto se pronunció así ante los cuestionamientos que salieron desde el Ejecutivo y el presidente Pedro Castillo y el hecho que los ministros defienden públicamente al mandatario, cuando esa labor corresponde a los abogados durante una investigación y un juicio.

Marita Barreto aseguró que los ministros no deben defender a un investigado como Pedro Castillo, sino los abogados. (Canal N)

“En la investigación, tienen que ofrecer elementos de convicción que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público, es así como se debe desarrollar un proceso”, reiteró.

La fiscal superior manifestó que el Ministerio Público actualmente trabaja con pruebas “indiciarias” porque recién será un juez quien, en el proceso judicial, determine cuáles son las pruebas definitivas para resolver si los investigados son culpables o inocentes.

En esa línea, destacó la importancia de la colaboración eficaz como figura que ha permitido conocer cómo pera la organización criminal supuestamente liderada por Pedro Castillo por dentro.

“El Ministerio Público no es que les cree prima facie. Va a creer siempre que esa información sea corroborada y esa es la valía de este proceso especial. Si no se logra corroborar, no es que el Ministerio Público le hace un favor al colaborador eficaz. Él va a recibir una pena mínima o puede incluso alcanzarle la exención de la pena siempre y cuando la información que haya dado sea riquísima”, aseguró.

