La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficccop), indicó que debido a que investigan a la corrupción en el poder, se requiere de estrategias de equipos especiales, por lo que desactivar al grupo policial que los apoyaba, significa “un duro golpe” a su trabajo.

“La finalidad de este equipo especial es hacerle frente radicalmente a la corrupción, a funcionarios tanto de alto nivel como de nivel medio”, señaló a “Punto Final” la fiscal Marita Barreto al expresar su preocupación por la desactivación del Equipo Especial de la Policía, vital para las operaciones de inteligencia y apoyo logístico del equipo.

En mayo pasado, el gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte disolvió el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Eficcop, medida que fue oficializada mediante una resolución ministerial firmada por el titular del Ministerio del Interior, Walter Ortiz.

“Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0903-2022-IN, rectificada por Resolución Ministerial N° 0904-2022-IN, y modificada mediante Resoluciones Ministeriales N° 0130-2023-IN, N° 1242-2023-IN, N° 0115-2024-IN y N° 0497-2024-IN”, menciona el artículo 1 de la resolución.

Como se recuerda, desde que fue creada hace dos años, el Eficcop tiene en la mira los delitos de alto perfil en el país, y varios investigados han referido que se trata de una persecución política. Ante lo cual, la fiscal Marita Barreto enfatiza: “Los fiscales no somos políticos, no perseguimos políticos, si no a la corrupción”.

La medida tomada por el gobierno de Dina Boluarte lamentablemente dejado sin un eje clave para enfrentar la corrupción de manera efectiva. “Estamos impedidos de realizar investigaciones con el nivel de estrategia necesario”, subraya.

“Aquí se había conformado un binomio importante en la lucha frontal contra la corrupción, porque la policía realiza labores que el fiscal no puede hacer”, indicó.

