Martha Chávez: "Fujimori no está preso por haber cerrado el Congreso, lo está por vencer el terrorismo"

La ex congresista fujimorista Martha Chávez aseguró que Alberto Fujimori, ex presidente de la República, no está en prisión por haber cerrado el Congreso, sino por "haber vencido al terrorismo".

"Fujimori no está preso por haber cerrado el Congreso, por haberse robado un sol, está preso por haber vencido al terrorismo, por haber impedido que tome el poder, esa es una venganza, es que eso es evidente, no es mi opinión. Por Derechos Humanos, se ha dicho eso y es bueno decirlo en este contexto, ni por haberse robado un sol, no por corrupción. No comparemos al presidente Fujimori con personas como el señor Vizcarra", expresó la fujimorista en entrevista con ATV.

Para Martha Chávez, el presidente de la República, Martín Vizcarra, debe renunciar y hay "una salida constitucional" para lo mencionado, pero que si "saca a los congresistas" con el apoyo de las Fuerzas Armadas sería un golpe de Estado.

"Si el quiere irse, que se vaya, y hay una salida constitucional para su salida. Que se vaya, no tiene por qué (sacar a los congresistas). Eso sería un golpe de Estado (si saca a los parlamentarios con el apoyo de las Fuerzas Armadas)", expresó.

La conductora de televisión Milagros Leiva le recordó que Alberto Fujimori disolvió el Congreso y Chávez le indicó que el exmandatario no está en prisión por ese motivo.

Como se recuerda, Fujimori realizó un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992 con el respaldo de las Fuerzas Armadas y en la actualidad cumple 25 años de prisión por violar los Derechos Humanos durante su mandato entre 1990 y 2000.