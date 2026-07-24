Martha Chávez asumió este viernes el cargo de senadora por Fuerza Popular durante la ceremonia de juramentación del nuevo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. La expresidenta del Congreso hizo referencia a sus padres y al exmandatario Alberto Fujimori al momento de prestar juramento.

La ceremonia se realizó en el Palacio Legislativo como parte de la instalación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, encabezada por el senador electo Miguel Torres Morales.

¿Qué dijo Martha Chávez?

Durante el acto, la abogada de 73 años asumió sus funciones como integrante del Senado tras responder a la fórmula de juramentación correspondiente. En su intervención, mencionó la influencia de sus padres y expresó un reconocimiento hacia Alberto Fujimori.

La legisladora electa vinculó su juramento con la memoria de ambas figuras y calificó al exmandatario como “el mejor presidente del Perú”. Su declaración fue realizada antes de quedar incorporada oficialmente al nuevo Parlamento.

“Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores. Por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente en la historia del Perú, sí juro”.

La legisladora cuenta con una trayectoria política que incluye su paso por la Presidencia del Congreso durante el periodo 1995-1996. Con su incorporación como senadora, vuelve al Parlamento para integrar la primera legislatura del Congreso bicameral.

La juramentación de los senadores y diputados electos marca el inicio de funciones del nuevo Parlamento para el periodo 2026-2031. La instalación se desarrolla luego de la conformación de la Junta Preparatoria encargada de conducir las primeras actividades legislativas.