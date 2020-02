El fiscal adjunto de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Martín Salas, solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) separar temporalmente al fiscal Tomás Aladino Gálvez de su cargo, por adelanto de opinión en el caso Odebrecht. En entrevista con Correo, Salas Zegarra, explicó las razones de su solicitud.

¿Por qué pidió a la Junta Nacional de Justicia el apartamiento del fiscal supremo Tomás Gálvez?

Porque la ley de carrera fiscal establece como falta grave que los fiscales se expresen públicamente de investigaciones que estén en curso ante los medios de comunicación. En el caso en particular, el fiscal Tomás Gálvez ha salido en un medio de comunicación a comentar específicamente sobre los aportes de campaña, que están en investigación por el Equipo Especial Lava Jato, adelantando pronunciamiento al decir que, para él, no constituyen delito.

¿Es posible pedir a la Junta Nacional de Justicia que aparte al fiscal supremo mientras se dispone una investigación en su contra?

Sí, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia lo regula como una medida cautelar: apartar al fiscal temporalmente hasta que se defina su situación jurídica. Se trata de una medida de precaución para evitar que use su poder funcional en contra de las investigaciones y nuevamente pueda adelantar pronunciamientos al respecto, afectando el prestigio institucional del Ministerio Público.

¿En cuánto tiempo podría pronunciarse la JNJ?

Eso depende de los plazos de la Junta Nacional de Justicia, contemplados en su ley orgánica.

Para usted, a diferencia del fiscal supremo Tomás Gálvez, ¿los aportes de campaña constituyen delito?

No puedo pronunciarme porque estaría incurriendo en un adelanto de opinión. Lo que puedo comentar es que cuando llega una noticia criminal a la Fiscalía comprende un hecho que, aparentemente, es un delito. Esta noticia criminal está constituida por diversos hechos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser aportes de campaña, pitufeo, etcétera. Tomar aisladamente estos hechos que forman parte de una noticia criminal no da pie a emitir una opinión sobre si es o no delito. Debe ser una evaluación en conjunto con todos los elementos propios de una investigación.

El fiscal supremo no investiga el caso Odebrecht y, por tanto, puede alegar que se trata de su libre opinión.

El señor Tomás Gálvez Villegas tiene una situación especial: no es cuelquier opinólogo. Es un líder de opinión que, por el gran poder que ejerce a través de su investidura como fiscal supremo, le impide hablar públicamente sobre investigaciones en curso y, más aún, de otros despachos fiscales. Eso está regulado en la Ley de Carrera Fiscal como falta grave.

¿Teme que el fiscal supremo puede tomar una medida en su contra a raíz de su pedido ante la Junta Nacional de Justicia?

En este mundo de cristianos, cualquier cosa puede suceder. Hay que estar preparados para hacer frente a lo que depare el destino. Nadie debe tener miedo de hacer las cosas acorde las cosas en defesa de la institución.