Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra, consideró que no tiene “ni pies ni cabeza” la denuncia constitucional aprobada en contra de su defendido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, cuando ejerció funciones como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Esta fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma y le atribuye a Martín Vizcarra que, cuando fue titular de Transportes y Comunicaciones, mantuvo supuestamente un vínculo societario con la empresa CyM Vizcarra S.A.C, en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio.

“Qué duda cabe que es un momento oportuno para tratar de buscarle una oportunidad, una importancia [a esta denuncia] [...] Es importante que al darse cuenta que el informe Alarcón no tiene ni un solo sustento, entonces, ahora recurren ya no a Alarcón sino a [Yeni] Vilcatoma para tratar de darle fortaleza a esta denuncia. No tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Ugaz en diálogo con Canal N.

El último martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó, por mayoría, declarar procedente una denuncia constitucional contra el expresidente y actual candidato al Congreso, Martín Vizcarra.

Al respecto, el abogado detalló que Vizcarra renunció a sus cargos ejecutivos en la empresa CyM Vizcarra S.A.C en diciembre del 2010, antes de asumir cargos como gobernador regional, ministro de Transportes y la Presidencia de la República.

“Él [Martín Vizcarra] vende las acciones el 24 de marzo del 2018, antes de juramentar como presidente y renuncia a los cargos ejecutivos de la empresa en diciembre del 2010. Eso está absolutamente claro, cuando él asume la presidencia del gobierno regional y cuando asume el MTC en el 2016, ya había renunciado a cargos ejecutivos de la empresa”, sostuvo.

La acusación constitucional también responsabiliza al expresidente por presuntamente haber favorecido los intereses de la empresa Obrainsa, ya que su negocio familiar formó parte del Consorcio Colca. Sin embargo, Fernando Ugaz indicó que este se formó y desapareció en el mismo año.

“¿Sabes cuándo es que se dio el Consorcio Colca, producto del cual se quiere generar la infracción constitucional para generar un juicio político, una supuesta inhabilitación? El Consorcio Colca fue en el 2003 y murió el 2003″, refirió.

Finalmente, dijo esperar que “estas cosas sean subsanadas, sean revisadas con paciencia” y afirmó que hasta el momento no han sido notificados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.