Martín Vizcarra acepta la renuncia de César Villanueva al premierato

Se fue. Una información inesperada remeció ayer por la tarde todas las redacciones. Sorpresivamente, el premier César Villanueva renunció a su cargo. Horas después, el Despacho Presidencial confirmó que aceptó la dimisión. El presidente del Consejo de Ministros dimitió a pocos días de cumplir un año en el cargo en el que fue designado por el jefe de Estado, en marzo de 2018.

De esta manera, el premier se convierte en la octava baja del gabinete de la era Vizcarra Cornejo. Aunque han trascendido distintas causales sobre su renuncia, el representante de San Martín, e integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), aún no emitió una versión oficial.

Motivos

El Despacho Presidencial, a través de un comunicado, oficializó las informaciones que se conocían. En una comunicación, se agradeció la labor que desarrolló el premier Villanueva hasta la fecha. “El Presidente de la República agradece profundamente el trabajo realizado con compromiso y entrega por César Villanueva durante su gestión, espacio en el cual se ha dado impulso a las políticas de Estado del actual Gobierno en pro del desarrollo del país”, se lee en el pronunciamiento.

Fuentes del Ejecutivo descartaron a Correo que la renuncia sea por motivos de discrepancia con Vizcarra. Algunas versiones apuntan a que el premier decidió dar un paso al costado por motivos personales.Sin embargo, hay otras que apuntan a un desgaste natural y la necesidad de refrescar el gabinete. Cabe recordar que, un día antes, la vicepresidenta Mercedes Aráoz había responsabilizado al gabinete de Villanueva de la baja de 7 puntos de Vizcarra en las encuestas.

La salida es propicia, no obstante, para un recambio que oxigene e imprima una dinámica nueva en el inicio del segundo año de gestión de Vizcarra, no exento de gruesos errores en esta fase de su gestión. cambios. Precisamente, un día antes, durante su presentación en el Pleno Mujer del 7 de mayo, Villanueva Arévalo anunció que el reto del Ejecutivo es contar con más mujeres a cargo de los diferentes ministerios.

“Estoy seguro que buscar esta paridad no es fácil, pero no es imposible. Se dijo que nosotros hablábamos un discurso y en la práctica hacíamos otro, porque teníamos cinco mujeres ministras sobre 18. El reto está para este Ejecutivo que el próximo gabinete aumente a 10, pero el ir aumentando será una disposición política y una lección”, resaltó.

Entre tanto, en el marco del Día de la Mujer, el presidente Martín Vizcarra brindó un discurso en una ceremonia para reconocer el trabajo y los logros de las mujeres en distintos rubros en San Juan de Miraflores.

Allí, Vizcarra aseguró que el Ejecutivo aumentará el número de mujeres en el gabinete hasta llegar a una paridad.“Aquí (en el Gobierno) también tenemos mujeres. La ministra del Ambiente, la ministra de Salud, la ministra de la Mujer. Tenemos también ministra de Trabajo, tenemos ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, son cinco ministras en el gabinete y van a haber más, porque tenemos que aumentar hasta llegar a la paridad”, expresó.

Reemplazos

Lo señalado por Villanueva y Vizcarra confirmaría que se realizarán cambios en el gabinete, hasta completar una cuota equitativa entre hombres y mujeres. Los mismos se realizarían a fin de mes, cuando el Mandatario cumpla un año de gestión. Para alcanzar la “paridad” de la que Vizcarra Cornejo habla, necesitaría cambiar por lo menos cuatro carteras.

Entre los ministros que se estarían alejando del gabinete Villanueva se encuentran el titular de Vivienda, Javier Piqué; de Agricultura, Gustavo Mostajo; de Defensa, José Huerta; y posiblemente el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

Precisamente, los ministros mencionados son los que menos protagonismo han tenido cuando se trata de estar al lado del Mandatario o salir en defensa de él ante algún cuestionamiento. De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, los cambios podrían fluctuar entre 4 y 7 ministros. Ayer trascendió que el premierato recaería en Allan Wagner, pero este lo negó inmediatamente. “Deseo desmentir los rumores de que yo asumiría el premierato.

El momento de desempeñar un cargo tan importante y delicado ya pasó para mí”, escribió en Twitter. Además, dijo que su labor para mejorar la calidad de la democracia continuará, “desde la sociedad civil y concretamente desde Transparencia”. Otra opción para reemplazar a Villanueva es el ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Se especuló también que la congresista Paloma Noceda (Acción Popular) asumiría la cartera de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de Edgar Vásquez. Además, Correo conoció que Janet Sánchez (PPK) está en el bolo para asumir la cartera del Midis.

Reacciones

Tras conocerse la renuncia del premier, legisladores de la bancada oficialista y quienes pertenecieron a la misma se pronunciaron al respecto.Janet Sánchez consideró que en la política todos tienen etapas. “Ahora hay decisiones que tiene que tomar el Presidente de la República”, señaló.

En diálogo con Correo, la parlamentaria describió las competencias que tendría que tener el próximo primer ministro.“Un premier debe tener una línea de comunicación siempre constante con la ciudadanía, tiene que haber un liderazgo para la toma de decisiones, tener ciertos criterios y tener eficiencia”, indicó.

La vocera alterna de la bancada PPK, Ana María Choquehuanca, dijo a Canal N que la renuncia de Villanueva no es sorpresiva, ya que el Presidente había comentado que evaluaba hacer cambios.“Al cumplir un año de su gestión, también lo que quería era tener un gabinete con más paridad y más presencia de mujeres; eso conlleva a generar cambios”, resaltó.

A su turno, Juan Sheput manifestó que se requiere un premier que busque consensos.“Que genere con el Parlamento las condiciones para promover políticas públicas adecuadas”, enfatizó.Sobre la posibilidad de que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos o el presidente de Transparencia, Allan Wagner, asuman como premier, expresó: “Creo que ambos tienen las cualidades personales adecuadas para el premierato”.

Entre tanto, Salvador Heresi resaltó que se debe buscar un perfil de “diálogo” y de “Ejecutivo”. “Creo que más que las palabras en favor de una lucha contra la corrupción, que es un tema recurrente que se trabaja a nivel de varias instituciones, también la agenda debe estar caracterizada por la exhibición de logros”, refirió a Correo.

Sobre las opciones que se han deslizado para ocupar el cargo, las calificó como “buenas alternativas”.“Wagner es un hombre con experiencia de gestión pública, fue canciller, es un hombre ponderado (…) A mí me gustaría que sea Ántero Flores Aráoz (…), Zeballos me parece que es un político versado, no hablaré de sus resultados, habría que ver el nivel de ejecución presupuestal”, comentó.

Por ahora, César Villanueva continúa en el cargo de premier hasta que asuma su reemplazo. Hoy dará una conferencia de prensa a partir de las 10:30 de la mañana en la PCM, en la que responderá preguntas abiertas a todos los medios de comunicación y realizará un balance de su gestión.