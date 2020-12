El chofer Carlos Aranda Huamán, quien trabajaba para la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA) del exministro José Hernández, declaró que en dos ocasiones entregó sobres manila doblados con un paquete en su interior al entonces presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, en el 2014.

Según ‘Panorama’, el conductor recibió el sobre de manos de Hernández para entregar al exmandatario en su departamento ubicado en la cuadra 12 de la avenida Dos de Mayo, en el distrito de San Isidro.

“El ingeniero José Hernández me llamó a su oficina ubicada en el primer piso de la empresa ATA y ahí me dijo que le lleve al señor Vizcarra un sobre manila que estaba doblado, cerrado y precintado. Había algo en su interior que desconozco qué era, pero que era grueso, como un paquete, y me dio la dirección en un papelito, esta era la avenida Dos de Mayo, cuadra 12 del distrito de San Isidro. Era la misma dirección donde lo dejamos al señor Vizcarra anteriormente”, señaló a la fiscalía.

“Pregunté en recepción por el señor Martín Vizcarra, me atendió un hombre y él se comunicó con el departamento y me dejó subir por el ascensor. Recuerdo que bajé del ascensor y me dirigí a la puerta del departamento cuya dirección me había dado el ingeniero Hernández, toqué el timbre y salió la persona de Martín Vizcarra. Ahí en la entrada de la puerta yo le dije: ‘esto le manda el ingeniero Hernández’. Él lo recibió y me dijo: ‘gracias’. Me di media vuelta y me retiré”, añadió.

El chofer dijo que hizo entrega de otro pedido similar a Vizcarra Cornejo de parte de Hernández y aseveró que conoce al expresidente porque lo vio en dos ocasiones y en una oportunidad lo trasladó hasta su departamento en San Isidro.

“El ingeniero José Hernández en otra oportunidad me llamó a su oficina y me dijo que le entregue un encargo para el señor Martín Vizcarra, era un sobre de manila, doblado, grueso, como un paquete, muy similar al anterior”, refirió.

“El recepcionista me dijo que no se encontraba, por lo cual opté en dejar en dicha recepción el paquete mencionado para cuando llegara el señor Vizcarra se lo entregaran. Me recibió el mismo recepcionista de la vez pasada”, agregó.

Según el dominical, Aranda Huamán desde hace cuatro años está desvinculado de la empresa ATA y ahora trabaja como conductor de manera estable en una entidad del Estado peruano.

Al respecto, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, minimizó las declaraciones y reiteró que no existen pruebas de la supuesta entrega de dinero al exmandatario, más allá de los testimonios de cinco aspirantes a colaboración eficaz.

“Cuando existen muchísimas pruebas para acreditar un hecho circundante, es que necesitan muchísimas pruebas porque no hay pruebas”, subrayó.

“Acá se está llamando a corroborar hechos a la secretaria, al chofer, a gente dependiente. El señor Hernández lo ha llevado a trabajar al Ministerio de Agricultura al chofer y sigue trabajando hasta el día de hoy el chofer gracias a la recomendación de ese colaborador eficaz”, sentenció.

