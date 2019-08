​Martín Vizcarra considera que no debe devolverse dinero a Odebrecht

El presidente Martín Vizcarra refirió no se le debería devolver a la empresa brasileña Odebrecht el dinero que pide al Estado por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco); y que más bien el monto solicitado -de aproximadamente S/520 millones- debería quedar como un fondo intangible hasta que terminen las investigaciones a la empresa brasileña.

El jefe de Estado volvió a referirse al tema luego que que se hizo público el informe que el equipo especial del Caso Lava Jato entregó al Ministerio de Justicia, ante la solicitud de Odebrecht por Chaglla.

"Insisto: mi posición es que, dado el daño que Odebrecht ha hecho al Perú, no solo moral y ético, sino económico deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro", indicó el mandatario.

Para Martín Vizcarra, debería buscarse un mecanismo para que el fondo se mantenga intangible hasta que terminen todas las investigaciones.

"Creo que este daño es tan grande que no podríamos, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución... Pueda que, de acá a un tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos", sostuvo.