​Critican a Martín Vizcarra por viaje a Europa en plena emergencia en el país

El vigente viaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, a España y Portugal ha sido seriamente cuestionado por algunos parlamentarios, que exigen su presencia en días en los que el país padece intensas lluvias que vienen generando desbordes y daños materiales.

EL VIAJE

Vizcarra viajó a Europa con autorización del Congreso a través de una resolución que le permitió ausentarse del país desde el 24 de febrero al 3 de marzo.

En España se reunirá con el rey Felipe VI, mientras que en Portugal firmará acuerdos de transporte aéreo para autorizar nuevas líneas en las rutas entre ese país y el Perú.

CRÍTICAS

Al respecto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP) cuestionó el viaje y lo calificó como “una frivolidad” por parte del Ejecutivo.

“Me parece una frivolidad del presidente Martín Vizcarra. Que yo recuerde, es la gira presidencial más numerosa de la historia”, indicó.

García Belaunde sostuvo que los acuerdos pudieron haberse firmado en Lima cuando nos visiten -en los próximos días- los representantes de los países europeos.

De otro lado, cuestionó que la comitiva que lo acompaña en esas actividades sea mayor a 40 personas -entre las que se encuentran algunos parlamentarios-, lo que demanda un gran gasto al Estado peruano.

NUNCA DEBIÓ IRSE

Por su parte, Lourdes Alcorta (FP) opinó que este viaje no tuvo que realizarse y lamentó que algunos parlamentarios lo hayan seguido. “Nunca debió irse. Además, son legisladores que son del norte de Piura. El Presidente no debió irse y el premier (Villanueva) no existe, no funciona”, expresó.

Si bien reconoció que a todo presidente no se le prohíbe que viaje a cumplir con sus actividades protocolares, en esta oportunidad consideró que esas reuniones pudieron esperar. “El Congreso nunca le ha negado un viaje al Presidente. Yo no se lo hubiera aprobado, así como a Ollanta Humala no se lo aprobamos”, recordó.

Alcorta también recordó que durante el fenómeno El Niño de 1998, el entonces presidente Alberto Fujimori monitoreó la situación en el lugar de los hechos. “La gente quiere ver a su líder al lado de ellos, no a sus ministros. Hay ausencia de fibra humana del Gobierno”, cuestionó.

Entre tanto, Justiniano Apaza (FA) exigió que Vizcarra regrese para atender las emergencias en el norte.

“El señor Vizcarra debería regresar inmediatamente. El Presidente, ante la inoperancia de sus ministros, ha hecho falta, ellos no atan ni desatan. Él debería estar presente”, expresó.

De igual modo, el exministro Jorge Nieto afirmó que hay personas “con lodo hasta la cintura” en el norte de país y requieren de la ayuda necesaria. “Hay un tema de empatía simbólica con la gente, creo que le va a causar daño esa decisión (de viajar)”, precisó.

Advirtió también que si no se adoptan medidas ante la emergencia, será difícil revertir esta grave situación.