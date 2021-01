El expresidente Martín Vizcarra cuestionó que las medidas de inmovilización social obligatoria anunciadas este martes por el presidente Francisco Sagasti entre en vigencia desde el domingo 31 de enero y no previamente pese a la situación “crítica” que vive el país.

“Si así de grave está la cosa, por qué esperar hasta el domingo. De aquí al domingo, cada día que pasa el nivel de contagios va aumentando y va aumentando y se va multiplicando, entonces, si ya se tomó la decisión de la cuarentena, por qué esperamos tantos días”, sostuvo el exmandatario en una entrevista con TVPerú Noticias.

“Quizás un día, quizás dos días, pero la situación está gravísima. Ahora se tiene que actuar”, señaló.

Vizcarra sobre anuncios de Sagasti: "Si así de grave está la cosa, por qué esperar hasta el domingo"

Vizcarra cuestionó que el mandatario no haya explicado “cuál es la situación” de los contagios del COVID-19 en el país y que justifican las medidas adoptadas. Lamentó, también, que no haya anunciado “ningún bono” para quienes viven “del día a día”.

“A mí me parece que para poder entender bien las medidas, debería el presidente [Sagasti] explicar cuál es la situación real actual. Es decir, vamos a declarar inmovilización a 10 regiones, etc, pero no sabemos por qué”, manifestó.

“Me consta lo difícil que es dictar estas medidas, pero para pedirle a la gente este sacrificio, tienes que mostrarle el diagnóstico, cuál es la situación, para que entienda por qué se toman”, añadió el también candidato al Congreso por Somos Perú.