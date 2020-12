El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por Lima de Somos Perú, calificó como un informe plagado de mentiras, con “errores y horrores”, el documento que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización que plantea que sea inhabilitado política por diez años por presuntas irregularidades en los contratos que obtuvo Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

“(La solicitud para inhabilitarme) está absolutamente forzada con un informe que me he dado el tiempo de leer. Cerca de 400 horas que podría resumir en dos palabras lo que he encontrado en el informe de la Comisión de Fiscalización. He encontrado en su informe dos cosas: errores y horrores”, declaró ante la prensa en un evento partidario desde Tarapoto.

El informe final de la comisión presidida por Edgar Alarcón (Unión por el Perú) plantea que se acuse constitucionalmente a Vizcarra Cornejo por presunta infracción contra la Constitución y comisión de varios delitos de función, por lo que corresponde la “inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años”.

Esta acusación alcanza, además del expresidente, a exministros de los sectores Agricultura, Cultura, Transportes, Vivienda, Educación y Defensa, por presuntamente haber integrado junto al exmandatario una organización criminal que facilitó la contratación de personas de su entorno.

“Imagínese, está pidiendo que constitucionalmente se acuse a 18 ministros que recién se han enterado cuando ha salido el informe. Nunca les han dicho nada. ¿Puede haber un debido proceso? Si te van a acusar de algo, por lo menos que te digan para dar el descargo. Nada. Se han enterado cuando ha salido el informe. No puede ser”, cuestionó Martín Vizcarra.

El exmandatario que fue vacado por el pleno del Congreso el pasado 9 de noviembre, en medio de cuestionamientos por la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que lo acusan de haber recibido coimas como gobernador regional de Moquegua, dijo que el Legislativo nuevamente estaría cometiendo un error si aprueba este informe de Fiscalización.

“¿Nuevamente vamos a cometer el error del 9 de noviembre donde los intereses particulares llevaron a todo el Congreso, la principal institución del Perú, a cometer estos errores? Los mismos que han aprobado ese informe, cuando vemos los nombres, son los partidos golpistas, los partidos que han hecho el golpe el 9 de noviembre quieren inhabilitarme diez años sin justificación”, aseguró.

Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú, también respaldó las críticas de Martín Vizcarra y aseguró que los parlamentarios que promueven este informe para inhabilitarlo tienen miedo de los resultados electorales del 2021.

“Lo único que demuestran estas decisiones de los partidos parte del golpe es temor, miedo y por eso pretenden inhabilitar a Martín Vizcarra y probablemente a Daniel Salaverry para que no puedan participar en las elecciones porque quieren ganar con trampa en la mesa porque saben que no van a ganar en la cancha”, indicó el excongresista.