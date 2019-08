Martín Vizcarra: El Congreso se demora y se demora en aprobar la reforma política (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente Martín Vizcarra una vez más cuestionó al Congreso de la República porque no aprueba todos los proyectos de ley sobre reforma política y judicial que ha planteado el Ejecutivo.

Desde Iquitos, el jefe de Estado indicó que el Parlamento se demora en la aprobación de esas iniciativas, luego de escuchar los gritos de los pobladores que le demandaban: ¡cierre el Congreso!, durante la ceremonia de clausura de la Expoamazónica 2019.

"El grito que escucho aquí en Iquitos y en todo el Perú, es un reclamo por mejorar nuestra institucionalidad porque lo que queremos es sentirnos bien representados, eso es lo que queremos, los peruanos. Que las autoridades realmente nos representen, es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial, y que ahí se demora y se demora en el Congreso", subrayó.

En ese sentido, el mandatario destacó la importancia de que el Gobierno labore con las autoridades locales y escuchando la demanda del pueblo.

"Tenemos que trabajar de la mano con las autoridades, pero siempre con el oído, la oreja abierta para escuchar la demanda del pueblo. Hay que escuchar, por eso, hay que recorrer el país. Este es un gobierno diferente, que no gestiona sentado en una oficina (...) recorremos la costa, la sierra y la selva del Perú", afirmó.

Ejecutivo también se demora

Durante su discurso, Vizcarra reconoció que el Ejecutivo también se demora en la ejecución de algunos proyectos, al tiempo de comprometerse en corregir ese error en beneficio de la población.

"Seguramente, también nos reclamarán que en algunos aspectos estamos avanzando lento y lo reconocemos. Somos autocríticos. Nos pueden decir que en algunos proyectos nos demoramos, sí. Lo que yo les digo, es que haremos el mayor esfuerzo en corregir", enfatizó.

"No vengan unos cuantos pesimistas a decirnos que no podemos"

En otro momento, Martín Vizcarra evocó cuando algunos congresistas cuestionaron al gobierno -hace dos años- por la organización de los Juegos Panamericanos 2019.

"No vengan unos cuantos pesimistas a decirnos que no podemos. Que no vengan a decir como lo hacían hace dos años, decían, para qué van a hacer Panamericanos, no pueden, no van a terminar los estadios, los coliseos y se lo demostramos. Lo increíble, esas mismas personas eran los primeros que estaban ahí con los deportistas cuando ganaron", remarcó.