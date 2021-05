El expresidente Martín Vizcarra anunció este lunes que ha presentado la apelación a la resolución del Poder Judicial que declaró “improcedente” la demanda de amparo contra el Congreso de la República, que decidió inhabilitarlo por 10 años el pasado 16 de abril por el caso Vacunagate.

“Hoy he presentado la apelación en contra de la arbitraria resolución emitida por el Poder Judicial. Esto no solo afecta mis derechos sino también los derechos de 208 mil peruanos quienes me eligieron para representarlos en el Parlamento. Por ello, la pelearé hasta el final”, escribió en Twitter.

La resolución emitida por la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, declara improcedente la demanda de amparo planteada por Vizcarra Cornejo contra el Parlamento.

La magistrada evaluó que lo que buscaba este recurso, es que la “justicia constitucional reemplace al órgano parlamentario” en una decisión tomada sobre un acto políticamente reprochable, “lo cual es inapropiado respecto al juicio político por su misma naturaleza”.

Al respecto, Vizcarra indicó que “terceras personas” le pidieron “medio millón de dólares” y, a cambio, le ofrecieron “una resolución favorable” en el Poder Judicial ante el recurso interpuesto por su defensa para anular su inhabilitación política por 10 años interpuesta por el Congreso.

Cabe recordar que el Parlamento decidió inhabilitar por 10 años al expresidente el pasado 16 de abril en base a un informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se consideró que le correspondían 10 años de sanción como consecuencia del juicio político por presuntos actos irregulares al haber pedido y recibido las dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

