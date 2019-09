Martín Vizcarra: "Las instituciones del Estado son de todos los peruanos no de algunos grupos"

Síguenos en Facebook

Hoy se conmemora el Día de de las Fuerzas Armadas y en una ceremonia que se realizó en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre, el presidente de la República, Martín Vizcarra brindó una palabras por esta importante fecha. "Todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones militares sólidas, profesionales y preparadas para asumir los retos del siglo XXI", manifestó el mandatario.

Sin embargo, en dicha ceremonia también se refirió sobre lo que esperan los peruanos. "A dos años del Bicentenario, los peruanos tenemos claro la realidad que queremos dejar atrás y la nueva etapa que queremos construir. Queremos dejar atrás la corrupción y los privilegios de unos pocos, y abrir un periodo basado en la transparencia, la honestidad y el bien común. Los peruanos queremos dejar atrás esa realidad donde los acuerdos se toman entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo, lo que muchas veces sirven a unos pocos para buscar impunidad para blindar, para defender privilegios que perjudican a los ciudadanos y detienen el avance del país, pero es claro que los peruanos queremos abrir una nueva etapa donde podamos garantizar derechos y darles voz y capacidad de decisión a los ciudadanos", manifestó Vizcarra.

Instituciones

Asimismo, se refirió a las instituciones del Estado. "La construcción de una democracia sólida, legítima y representativa pasa por fortalecer las instituciones, no por manipularlas ni capturarlas con fines subalternos. Las instituciones del Estado son de todos los peruanos no de algunos grupos por más representación política que tengan, los miembros de las instituciones deben responder al interés del país, no deben ser producto de negociaciones de cuotas de poder. Los mecanismos, prácticas y vicios que pervirtieron las instituciones deben quedar prohibidas porque le hacen daño al sistema democrático, el Perú requiere hoy más que nunca tener instituciones autónomas, independientes y sobre todo confiables", finalizó.