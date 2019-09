Martín Vizcarra responde al expresidente del Tribunal Constitucional

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se debe temer a la decisión de la población sobre el adelanto de elecciones, en clara alusión a la opinión del extitular del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien dijo que al pueblo no se le hace caso, sino se le gobierna.

Precisó que ha escuchado a algunos expertos intentar descalificar su propuesta de reforma constitucional y lamentó que existan opiniones de esa naturaleza.

"Por ahí he visto que algunos expertos, para tratar de descalificar nuestra propuesta, han dicho que no hay que hacerle caso a la población porque la población se equivoca. No es así, tenemos que darle la responsabilidad (de elegir). Las autoridades nos debemos a pueblo", subrayó el jefe de Estado.

Durante un discurso desde Carabayllo, Martín Vizcarra, además, mencionó que las autoridades se deben al pueblo y, por ello, se debe hacer planteamientos para mejorar la vida de la población.

Luego, el mandatario reiteró que si da un paso al costado, lo hará gracias al respeto que merece el pueblo.

"Las autoridades nos debemos al pueblo, y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo. Y si en algún momento tenemos que dar un paso al costado para que vengan nuevas autoridades, lo hacemos gracias al respeto que nos merece el pueblo", agregó.

El último viernes, Mesía Ramírez ante la Comisión de Constitución manifestó que al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. Ello refirió tras ser invitado para que opine de forma técnica sobre la legalidad del proyecto del Ejecutivo.

La Comisión de Constitución viene invitando a especialistas para recoger sus puntos de vista sobre el adelanto de elecciones.