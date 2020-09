El presidente de la república Martín Vizcarra decidió suspender sus actividades oficiales en la ciudad de Trujillo para asistir al Congreso para ser parte del debate de moción de vacancia presidencial en su contra por el caso Richard Swing.

Como se recuerda, el mandatario tenía previsto viajar al norte del país para un acto protocolar que iniciaba a las 11 de la mañana. Es más, se despidió de su abogado a su salida de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, se encuentra presente en el hemiciclo del Congreso para ser parte del debate de moción de vacancia presentada en su contra por audios difundidos por el Parlamento relacionados al caso “Richard Swing”.

El jefe de Estado brindará un mensaje a la representación nacional durante el espacio de 10 minutos, se pudo conocer que procederá a dar un enfoque político sobre su situación.

“Me presento ante el Congreso de la República pese a que muchas personas me dijeron que no lo haga porque este proceso no se acoge a ley”, indicó al inicio de su participación.

