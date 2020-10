Esta mañana, durante una visita protocolar a la región de Ayacucho, el presidente Martín Vizcarra reveló que mantiene conversaciones con representantes de la Iglesia a fin de permitir su reapertura desde el mes de noviembre, pero con ciertas restricciones.

“Estamos hablando con la Iglesia para que gradualmente podamos a partir del próximo mes abrir las iglesias, pero todavía no dar el servicio religioso, pero que ya se puedan abrir con aforos limitados, porque la gente de fe quiere estar cerca”, comentó.

Esto debido a que, según palabras del mandatario, la población desea estar cerca de “su guía espiritual”, sobre todo en tiempos de pandemia como el que acontece.

Asimismo, el jefe de Estado volvió a descartar la pronta reapertura de emprendimientos que generen aglomeración de ciudadanos, tales como bares, discotecas y cines, al menos en el corto plazo.

“Si el rebrote se da en nuestro país, trabajamos para que no sea en la magnitud de otros. Depende de la responsabilidad de las autoridades que no estamos permitiendo que todas las actividades se aperturen. No podemos permitir actividades que congreguen gran cantidad de gente, los cines, los bares, discotecas, centros de recreación", indicó.

Con el objetivo de visibilizar la problemática que significaría reanudar todas las actividades económicas al mismo tiempo, Vizcarra Cornejo citó los casos de países europeos que en estos días experimentan un rebrote de casos y fallecidos por coronavirus.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la inauguración del Centro de Asistencia y Aislamiento Temporal, local que cuenta con 100 camas hospitalarias para la atención de pacientes COVID-19 de la región de Ayacucho.

VIDEO RELACIONADO

Martín Vizcarra afirma que el país está preparado para un rebrote de la COVID-19

Martín Vizcarra afirma que el país está preparado para un rebrote de la COVID-19