El expresidente Martín Vizcarra consideró este viernes 29 que el proyecto presentado por la bancada de Perú Libre para adelantar las elecciones generales en el año 2023 “es lo que conviene” al país en medio de la crisis política y social.

En declaraciones a los periodistas, el exmandatario también señaló que “no es el momento oportuno” para plantear un referéndum sobre el cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente, debido al actual ambiente de crispación entre el Ejecutivo y Legislativo.

“Creo que ese proyecto, con las reformas políticas para hacer un cambio en el sistema de representación, es lo que conviene”, expresó.

“Creo que la Constitución que nos rige amerita una serie de cambios, pero no es el momento oportuno para promover una nueva Constitución. Sí, está desfasada, requiere cambios, ajustes, modernizarse, pero no en este momento con la encrispación (sic) que existe y la confrontación que hay entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Quién va a hacer la nueva Constitución? No pues, se tienen que hacer los cambios de manera ordenada, buscando consensos para buscar lo mejor para todo el país”, añadió.

De otro lado, Vizcarra Cornejo se mostró confiado en que será restituido en el Congreso, tras ser inhabilitado por diez años por la presunta vacunación irregular con dosis de Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’.

El exjefe de Estado recordó que presentó dos acciones de amparo en el Poder Judicial y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sin embargo, cuestionó que el recurso a nivel nacional esté avanzando a “paso de tortuga”.

“Esos son los dos procesos que estamos viendo en el fuero nacional, como también en el fuero internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Calma y paciencia, todo a su debido tiempo”, subrayó.

“Estoy seguro que en algún momento estaremos aquí como congresista para realmente trabajar, cumpliendo con el encargo de los más de 200 mil electores que votaron por mí para que los represente y que ahorita, al no estar aquí, no tienen representación”, sentenció.

Cabe indicar que Martín Vizcarra se presentó este viernes ante la comisión investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de EsSalud, Minsa y otros del Congreso.

Declaraciones de Martín Vizcarra sobre el proyecto de Perú Libre para adelantar las elecciones generales el 2023. (Video: Canal N)