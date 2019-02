Mauricio Mulder: "En la práctica, el Congreso funciona solo 6 meses al año" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista aprista Mauricio Mulder dio una conferencia de prensa tras la publicación de Correo en la que se dio cuenta de que entre agosto del 2018 y enero de este año, el legislador justificó sus actividades durante la semana de representación con entrevistas en medios de comunicación.

"Muchas veces en la semana de representación solo he tenido entrevistas de medios de prensa y, en los últimos 6 meses me he dedicado a leer millones de páginas del caso Lava Jato y me he pasado horas y horas en mi oficina investigando" señaló.

Recalcó que él, en su momento, presentó un proyecto para que la semana de representación congresal "sea intrínseca y permanente, en todo momento".

"En este Congreso, de los 12 meses del año, tenemos una semana de representación pero además tenemos 15 días de diciembre, todo enero, todo febrero, 15 días de junio y todo el mes de julio de receso. En la práctica. el Congreso funciona solo 6 meses año", sostuvo.

FOTO: Ángela Ponce

Finalmente, recalcó que a través de las entrevistas a los medios de comunicación representa a sus electores porque no emite opiniones personales, sino políticas "que son concordantes con las que mis electores adoptan". "Yo sé que mis electores respaldan lo que yo digo"; puntualizó.