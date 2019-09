Mulder asegura que marcha 'Que se vayan todos' fue un "fracaso total": "Son gente politizada"

Síguenos en Facebook

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder calificó como un fracaso "total" la marcha 'Que se vayan todos', que congregó a miles de personas en diferentes puntos de Lima y Arequipa.

"(Me pareció un fracaso) total, poquísimos, para una convocatoria que la ha hecho el presidente con spots de la Presidencia del Consejo de Ministros, con toda la prensa diciendo 'oye esta es la ruta' y que hayan ido 2000 personas. Eso quiere decir que la gente no está en esto, está en el tema de los hospitales, la falta de trabajo, la inseguridad ciudadana. La gente sabe que el señor Vizcarra no tiene ninguna respuesta en ese tema", expresó en diálogo con ATV.

Asimismo, aseguró que las personas que marcharon, en respaldo de la propuesta del Ejecutivo para que las elecciones generales se adelanten al 2020, son gente politizada.

"Los que han marchado son gente politizada, de la izquierda, porque al único que le interesa este ademán, es a la izquierda, ellos son los que buscan adelantar las cosas para hacer una Asamblea Constituyente", manifestó.

Como se recuerda, los manifestantes tomaron la avenida Abancay con Jr. Cusco cerca al Ministerio Público y la Policía Nacional tuvo que resguardar el paso de los protestantes y cerró la avenida a fin de evitar la violencia.