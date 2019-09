Mauricio Mulder sobre Martín Vizcarra: "Se quiere hacer el matoncito de barrio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mauricio Mulder, congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, calificó al presidente de la República, Martín Vizcarra, como "matoncito de barrio" porque dejó abierta la posibilidad de disolver el Parlamento si se vota sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) antes de que se presente el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a sustentar la cuestión de confianza.

"Está queriendo hacer el matoncito de barrio y está tratando de impedir que el Congreso ejerza su función constitucional. Hoy se ha citado a una sesión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, solo la Junta de Portavoces podría modificar la agenda y la Junta de Portavoces se va a reunir a las 08:30 a.m.", expresó el legislador en Pasos Perdidos.

El parlamentario aprista indicó que Martín Vizcarra está "iniciando un golpe de Estado", lo cual es "absolutamente ilegal" y considerado como "un delito".

"Nuestra posición es que se ratifique la razón por la cual se ha citado el día de hoy al Pleno del Congreso y procedamos a la votación. Obviamente, tendremos que hacer una evaluación política de las circunstancias, pero es evidente que el presidente de la República está iniciando un golpe de Estado clarísimo porque no se puede interpretar una circunstancia en la que él dirá daré por entendido de que no me hayan dado la confianza", indicó.

La posición del parlamentario aprista es que se vote primero la elección de los miembros del TC y que Del Solar se presente esta tarde para sustentar la cuestión de confianza.

"Creo que lo pertinente sería que hoy procedamos a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y en la tarde lo podemos recibir al señor Del Solar y que presente su proyecto de ley porque estamos discutiendo sobre un proyecto que nadie conoce, ni su texto, a lo mejor contiene especificaciones que son muy buenas, de primera y todos las podríamos votar, no habría ningún problema, pero no se puede estar discutiendo sobre un proyecto de ley que nadie conoce", indicó.