Frondoso, exhuberante, oceánico son algunos calificativos que aluden al mensaje presidencial más largo que se recuerde (72 páginas) pero también a la multiplicidad de temas sin aterrizaje.

Dicen unos que habló mucho y dijo poco,otros que resultó insuperable en términos cuantitativos comparado con discursos anteriores.

Hay quienes señalan que abundó en detalles innecesarios de cosas menores de la gestión que podían haberse desarrollado en otro contexto.

Y, por el contrario, hubo pocas precisiones y claridad sobre la naturaleza y los recursos para los múltiples anuncios.

Especialistas en seguridad ciudadana y Economía consultados por Correo reconocen algunos aciertos y lamentaron, sobre todo, la falta de claridad en lo referente a el cómo van a ser llevados a la práctica los proyectos anunciados. Así también, sobre el tamaño y disponibilidad de los recursos para concretarlos.





MARIANO GONZALEZ

“Si va a ser algo paralelo a la Policía Nacional vulneraría a la institución”





En opinión de Mariano Gonzalez, ex ministro del Interior, es preocupante el confuso anuncio de un nuevo grupo policial, dentro de la Policía Nacional, para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“El discurso no ha sido muy claro en ese tema porque uno puede imaginarse algo similar a las milicias venezolanas o cualquier otra cosa”, comentó para Correo.

Tal reforma está contenida en un proyecto de ley que depende del pedido de facultades legislativas.

“¿Cómo se va a captar a ese personal? ¿Qué personas van a conformar ese servicio? Por que, si va a ser algo paralelo a la Policía Nacional yo creo que, de alguna manera, vulneraría las funciones de la Policía. No está claro. No ha sido muy claro ese punto”, remarca.

Gonzalez es escéptico en relación con las medidas anunciadas ayer contra malhechores extranjeros, como la flagrancia.

“Respecto de los delincuentes extranjeros creo que se requiere, mas bien, de un tema mucho mas transversal, como políticas migratoria más claras que medidas reactivas”, señala.

En un ámbito más general, expresa extrañeza ante los casi S/15 mil millones de fondos públicos que demandarían los diversos proyectos anunciados: “Muchos millones para gastar. Habría que ver en qué y cómo. Quizá las buenas intenciones colisionen en algún momento

con la capacidad real de gasto”.





DAVID TUESTA

Podemos destacar la intención de pedir facultades legislativas





Para el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, resulta contraproducente que Boluarte haya abordado el tema de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en términos tan vagos e imprecisos.

“Me pareció innecesario mencionar el tema (...) es uno de los grandes problemas que tiene el Perú donde la RMV está muy desviada respecto de la productividad en el país, que está bastante bajo”, dijo a este diario.

“Lo que se estaba buscando es tratar de desarrollar una metodología técnica, predecible, para su incremento en el futuro”, añade.

“Entonces, el solo anuncio de que se espera subir la RMV me parece un anuncio que solo apunta a una mayor informalidad”, precisa, tras remarcar que el país es informal en su gran mayoría, más del 70% de su población económicamente activa, de modo que la RMV está enfocada en los pocos formales que hay.

“Con este tipo de medidas -concluye - se logra que ese sector [formal] sea, inclusive, mucho menos”

Y remata: “Me parece a mí que no era necesario. Por el contrario, crea una mala imagen de lo que significa un proceso para institucionalizar el incremento del salario mínimo”.

David Tuesta, de otro lado, destaca la solicitud de delegación de facultades legislativas. Tales facultades, a su juicio, debieran usarse para la construcción de infraestructura social a través de la Autoridad Nacional de Infrarestructura (ANIN).





ALONSO SEGURA

Hay inconsistencia entre tantos anuncios y la disponibilidad de caja”





El discurso presidencial se explayó en una miríada de anuncios y proyectos difusos, según el enfoque del ex ministro de Economía, Alonso Segura.

“Dicho esto la pregunta es cómo lo logro, cómo lo consigo”.

“Y ahí me parece que no hay mayor claridad. El discurso ha sido un listado interminable de anuncios en los que se mezclan cosas muy pequeñitas con anuncios que, potencialmente, pueden ser tremendamente costosos, tremendamente complejos, sobre los cuales no elabora nada, apenas dos líneas”, declaró a RPP.

A su juicio, se mantiene la duda. No hay “suficientes anuncios concretos que reviertan este pesimismo empresarial”.

Su impresión es que falta mayor especificidad, más priorización: “hay inconsistencia entre tantos anuncios, de costos muy altos, muy elevados, y la disponibilidad de caja fiscal”.

Según su experiencia “los problemas del Perú no se van a resolver solo a punta de caja pública y a punta de leyes, porque podemos empapelar de acá hasta la Luna de las leyes que hemos sacado en el Perú”.

Lo que hace falta -dijo, es mucha gestión, mucha estrategia, mucho sentido común.

“Y acá todo son anuncios de nuevas cosas, y más nuevas cosas, y algunas sin ningún tipo de aterrizaje”. Espera concreción en los próximos días.