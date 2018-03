Mercedes Aráoz insiste en que vicepresidentes deben renunciar ante eventual vacancia a PPK

Síguenos en Facebook y YouTube

Con motivo del inicio del año escolar, la premier Mercedes Aráoz visitó ayer un centro educativo en Arequipa y no desaprovechó la oportunidad de reiterar que si el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es destituido, ella y Martín Vizcarra deberán renunciar a sus cargos de vicepresidentes.

Al ser consultada por la prensa sobre si ambos tendrían que dar un paso al costado si el Presidente es vacado, Aráoz respondió: “Por supuesto. Sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar mi postura”.

Y es que, como se recuerda, la primera ministra ha asegurado todo este año a los medios de comunicación que dimitirá si el Parlamento vaca a PPK por “incapacidad moral permanente” (ver cronología).

EN MANOS DE VIZCARRA

Sin embargo, bajo el punto de vista de los parlamentarios de Peruanos Por el Kambio Pedro Olaechea y Janet Sánchez, la decisión de renunciar o no depende exclusivamente del propio Martín Vizcarra.

“El señor Vizcarra es el que tiene que tomar una decisión. Él sabrá qué cosa es lo que debe hacer”, opinó Olaechea.

“Cada uno toma sus propias decisiones, cada uno actúa de acuerdo a sus principios, su formación y al objetivo que quiere seguir”, secundó Sánchez.

ESPÍRITU DE CUERPO

En medio de esta situación, cada día se suman más funcionarios que, al igual que Aráoz, adelantan que renunciarán a sus puestos si PPK es desalojado de Palacio.

Así, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, indicó que, de darse este panorama desfavorable para los intereses del Gobierno, “inmediatamente me inmolo con mi presidente”.

“Nosotros le debemos nuestra lealtad al Presidente, estamos aquí por él, sobre todo los ministros, que ocupamos cargos de confianza”, señaló a Canal N.

Es importante anotar que el titular del MTC, Bruno Giuffra, señaló también el último viernes a ATV que “me voy” si es vacado el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Educación, Idel Vexler, no se expresó en el mismo sentido que sus colegas, pero sí exhortó al Congreso a “que esta moción de vacancia no prospere”. “Yo solo puedo decir que apoyo al Presidente y espero que esta vacancia no se produzca”, señaló.

CRISIS A LA VISTA

Con relación a este embrollo político, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde advirtió, en conversación con Correo, que de darse la renuncia de los dos vicepresidentes, el Perú entraría en una severa crisis. “Si los dos se van, el presidente del Congreso toma las riendas del país durante 8 o 10 meses antes de las nuevas elecciones, y va a haber un completo caos. Toda la economía se va a paralizar”, alertó.

Y agregó: “No se le puede exigir a Vizcarra que renuncie, y menos llamarlo traidor”.

NO PIERDE LA FE

En otro momento de su estadía en la Ciudad Blanca, la jefa de la PCM volvió a hablar sobre el mutismo en que se mantiene el embajador del Perú en Canadá. “Estoy segura de que (Martín Vizcarra) declarará en su momento a favor de que no haya una vacancia, que es ilegítima”, estimó.

A continuación, en aras de apaciguar la crispación frente a la eventual admisión del nuevo pedido de vacancia presidencial, la también legisladora oficialista sostuvo que el Ejecutivo y el Legislativo deben terminar con “esta lucha de poder que no le hace bien a nadie y le hace mucho daño a la población”.

