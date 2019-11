Mercedes Aráoz: “Todavía sigo siendo vicepresidenta”

Ha pasado poco más de un mes desde que Mercedes Aráoz presentó su carta de renuncia al cargo de vicepresidenta de la República; sin embargo, hasta la fecha su situación no se aclara del todo. Ella juró ante el pleno del Congreso que hoy se encuentra disuelto, y el presidente Martín Vizcarra solicitó al Ministerio de Justicia una opinión legal sobre el caso de la exoficialista.

En breve diálogo con Correo, reconoce que aún sigue siendo vicepresidenta y que, bajo dicha condición, "no gana un sueldo", por lo que tiene que trabajar para poder vivir.

Existe la controversia de que si usted sigue siendo vicepresidenta de la República debido a que renunció ante el Congreso disuelto. ¿Se reafirma como vicepresidenta?

Ante la falta de un pleno (del Congreso), todavía sigo siendo vicepresidenta. Lo dijo la ministra (de Justicia) y estoy cumpliendo lo que cabe ahí, nada más, pero como el único mandato es (...) del presidente, no lo estoy reemplazando. Vale la pena recordar que la vicepresidenta no gana ningún sueldo.

Entonces, ¿sigue siendo vicepresidenta, pese a que presentó su renuncia?

He presentado la renuncia, pero mientras no haya nadie que la acepte, no puede regularizarse. Eso fue el análisis que ha hecho la ministra y concuerdo con ella.

¿Está de acuerdo con que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea?

Creo que es lo más conveniente para que se aclare estas cosas. Había dudas, pero queda claro que habían dos posiciones, o dos interpretaciones, por lo menos en esta escena.

¿Usted piensa postular para las próximas elecciones de enero?

No.

¿Está descartado?

No. Descartado totalmente.

¿A qué se dedica ahora?

Ese es el problema, soy vicepresidenta, no gano un sueldo y tengo que trabajar para poder vivir. No hay, probablemente, incompatibilidad. No sé, eso tengo que resolverlo.

¿Regresará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México?

No sé. Todavía no hay nada, tengo que coordinar. Estoy buscando.