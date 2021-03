Nuevamente las autoridades han entrado en contradicciones al hablar sobre la posibilidad de que los miembros de mesa que han sido designados para las elecciones generales del 11 de abril próximo, mientras siguen llegando semana a semana diversas dosis de vacunas para ser aplicadas en el personal de primera línea del sector salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Las más recientes versiones sobre una posible vacunación para miembros de mesa fueron brindadas por el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, así como del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Sin vacunas para miembros de mesa

Este jueves 4 de marzo, Minaya descartó que haya suficientes vacunas para atender a los miembros de mesa antes de la primera vuelta del 11 de abril, al indicar que tanto las dosis de Sinopharm como de Pfizer que han llegado al Perú se usarán en personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y adultos mayores.

“[¿Los miembros de mesa serán vacunados en la primera fase?] Van a tener una actividad prioritaria, pero no vamos a tener vacunación previa para que ellos puedan participar en el proceso electoral”, comentó en una entrevista a RPP.

Percy Minaya dijo que no será posible vacunar a miembros de mesa antes del 11 de abril. (RPP)

“[¿Se van a vacunar antes del 11 de abril para que se puedan sentar a hacer su trabajo con un mínimo de protección?] No. No tenemos vacuna para ellos en este instante. Osea, priorizamos adultos mayores”, reiteró.

ONPE y el ministro Óscar Ugarte

El 24 de febrero último, el jefe de la ONPE Piero Corvetto aseguró que había recibido información del ministro de Salud, Óscar Ugarte, en el sentido de que los miembros de mesa serían priorizados antes que los adultos mayores con las siguientes dosis que fueran arribando al Perú.

“Reafirmo que los miembros de mesa van a ser vacunados primero que las personas de tercera edad. Los miembros de mesa, cuando lleguen las vacunas, si llegan antes o después de la primera vuelta no depende de nosotros, pero van a ser priorizados antes que personas adultas mayores”, señaló Corvetto, luego de reconocer que la fecha de vacunación de miembros de mesa dependería de la llegada de nuevas dosis.

Piero Corvetto aseguró que la ONPE denunciará a miembros de mesa que se vacunen y no cumplan su labor. (RPP)

Contradicciones en el Minsa

Un par de días antes, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo ante la prensa que la vacunación de los miembros de mesa se iba a dar “de todas maneras” pero dependiendo de la disponibilidad de las dosis antes del 11 de abril.

“La vacunación a los miembros de mesa se va a dar de todas maneras, pero no porque sea condición para el acto electoral, sí como reconocimiento a ese beneficio y, por lo tanto, no está amarrado al 11 de abril. Se va a iniciar la vacunación en la medida que la disponibilidad de vacunas dentro de esta primera prioridad e iniciaremos el proceso que incluye la segunda dosis, pero como digo no es condición para el acto electoral, es un reconocimiento, un beneficio”, explicó.

Unos días antes, el 14 de febrero, había tenido explicaciones en otro sentido. Ese día, dijo que los miembros de mesa debían ser vacunados en el mes de marzo.

“Para que puedan estar expeditos el 11 de abril, tienen que haber recibido la segunda dosis la cuarta semana de marzo y, por lo tanto, la primera dosis la primera semana de marzo, eso es lo que no se puede modificar porque ellos tienen plazo fijo”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

