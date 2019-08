Milagros Salazar: “El premier y los ministros deberían haber renunciado”

Síguenos en Facebook

Fiel a su estilo, Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular (FP), es enfática al asegurar que el presidente Martín Vizcarra usa la propuesta de adelanto de elecciones como “caballito de batalla”, a fin de tapar —según argumenta— la ineficiencia del trabajo que desarrolla el Poder Ejecutivo.

En entrevista con Correo, la “naranja” no vacila al afirmar que el Mandatario no podría presentar la cuestión de confianza para que el Congreso agilice el debate y aprobación de la reforma, porque entonces terminaría en prisión.

Además, sostiene que respaldarán a la vicepresidenta Mercedes Aráoz si asume como jefe de Estado, tal como lo hicieron con Vizcarra en su momento.

¿Respalda la propuesta de adelanto de elecciones?

Hemos encargado como bancada a los integrantes de la Comisión de Constitución (el proyecto) para ver las aristas, ellos tomarán una posición en consenso que presentarán al grupo y lo discutiremos.

¿La iniciativa no es inconstitucional?

No. Independientemente de nuestras posiciones, hay que abrir el debate. No podemos tomar una posición sin la presentación de los expertos y lo que opinamos diferentes bancadas.

¿Es populista?

Este es un distractivo para tapar la ineficiencia del Ejecutivo, esos acuerdos debajo de la mesa de estos grupos extremistas y radicales. Para mí, ese es un distractor para que esté en la agenda todos los días y no se toquen los problemas de corrupción en los ministerios, la Reconstrucción que solamente ha avanzado un 27%, las carteras ministeriales que no han ejecutado sus presupuestos, los fiscales que hacen y deshacen lo que quieren porque están envalentonados al tener el respaldo del Presidente. Este caballito de batalla es simplemente para tapar lo ineficiente que es este Ejecutivo.

¿El presidente Martín Vizcarra se adelanta al asegurar que la salida al “entrampamiento político” es el adelanto de elecciones?

Es la posición del Presidente, yo no comparto la forma en la que está haciendo intromisión al Congreso en relación a dar opiniones adelantadas. Él puede presentar una propuesta, pero no puede direccionar la opinión para la aprobación de un proyecto. Tampoco puede poner plazos o sus voceros decir “que haga una cuestión de confianza” (...). Yo creo que mal hace en estar opinando en función a un proyecto que es competencia plena del Congreso para aprobarlo, archivarlo o poner un texto sustitutorio. Siempre voy a estar firme en el irrestricto respeto a la Constitución y a la autonomía que le corresponde a cada poder del Estado.

Vizcarra ha dicho que tendrá que usar la Constitución si no se aprueba su propuesta. ¿Genera más enfrentamiento?

Qué bueno si va a usar la Constitución. Eso quiere decir que hasta año y 5 meses la usó, sino su parecer o escuchar a estos radicales que nada bueno han traído al país.

Lo que sucede en el sur es culpa del Mandatario?

Este polvorín del sur ha sido generado por el Presidente. Por no respetar los acuerdos, los convenios y allanarse a estos revoltosos o grupos extremistas que no quieren diálogo. Este problema lo ocasionó el Presidente y los ministros, que deberían estar para decir “sabe qué, Presidente, está equivocado, así no se gobierna”.

¿Qué pasaría si el Presidente presenta una cuestión de confianza por el adelanto de elecciones?

Todo gobierno o presidente que ha incumplido la Constitución, lo que le espera es ir a la cárcel, porque las reformas constitucionales no son competencia del Ejecutivo, sino del Congreso. Y si él presenta una cuestión de confianza por un proyecto de competencia constitucional, se irá a la cárcel, lo que le corresponde es ir a la cárcel.

Hay una intención de diálogo entre el presidente del Congreso y Vizcarra. Si en el encuentro se comprometen a dejar de lado el adelanto de elecciones y continuar hasta el 2021, ¿FP apoyaría al gobierno?

Por supuesto que sí. Él ha juramentado hasta el 2021 y tiene que cumplir su mandato hasta ese año, y si nosotros tenemos que darle el soporte y sostenibilidad, se lo tenemos que dar, no por él, sino por el país. Si no se siente en la capacidad de gobernar o que no representa al pueblo, entonces tiene el artículo 115 y 113 de la Constitución, puede dar un paso al costado. Él (Vizcarra) no puede jalar a todos, a la vicepresidenta, no le puede decir que también renuncie.

Si Vizcarra renuncia, ¿Mercedes Aráoz debe quedarse en el cargo?

No podría responder eso. Le correspondería de acuerdo a la normatividad, pero también tiene la posibilidad de renunciar. Eso es un ámbito personalísimo de ella.

De quedarse, ¿la apoyarían?

Como hemos apoyado al presidente Martín Vizcarra cuando en su momento hubo esa transición democrática. Si hubiera sido ella, si hubiera sido Vizcarra, si hubiera sido cualquier otra persona independientemente del nombre, nosotros hemos cumplido la Constitución de hacer esta transferencia y no hubo un impacto negativo.

¿Han conversado con Keiko Fujimori sobre el adelanto de elecciones?

Nunca hemos tratado estos temas con Keiko porque ella está en una situación vulnerable. Está presa de manera injusta; yo siempre me he reafirmado y lo voy a decir, es una presa política (...). Keiko en estos momentos no participa en relación a ello, no tiene acceso a la información de primera mano y tendría una opinión sesgada en relación a ello. Nosotros la visitamos dándole un soporte emocional, porque es una situación muy difícil que está pasando.

¿Entonces no influye en las decisiones que toma la bancada?

No influye. Es más, yo he sido criticada por las decisiones que he tomado. He sacado a personas de la Comisión Permanente, he cambiado a algunos colegas y esa es mi decisión plena, pues cada vocero en su función puede hacer los reajustes necesarios. Entonces, es la autonomía de cada uno de nosotros y esa es la democracia que eligen, los representantes tienen que tomar decisiones.

De aprobarse el adelanto de elecciones, ¿ve a Keiko como una posible candidata?

El que está haciendo campaña es Marco Arana y Verónika Mendoza. Ellos son los primeros interesados en generar esta crisis en el sur para que ganen réditos políticos y es lamentable que utilicen a la ciudadanía para una candidatura. En relación a la postulación de la señora Keiko Fujimori, a nosotros no nos corresponde porque somos bancada, sino al partido.

¿Le cree al Presidente cuando afirma que no postulará el 2020?

Eso es falso, él lo que quiere hacer es una trampita para blindarse, porque tiene una carpeta fiscal en Moquegua (...) ¿Cree que él se va a arriesgar a estar preso? Entonces que no venga a engañar.

Debe pedir disculpas por los audios del caso Tía María?

Más que disculpas a la ciudadanía, es hacer un mea culpa y entender que él no puede tener un acuerdo debajo de la manga. No es su empresa personal, no es una decisión de casa, está representando al país, tiene que garantizar la estabilidad jurídica, los acuerdos y que todas las decisiones tengan un impacto para la ciudadanía (...). Lo que debe hacer es poner ministros y un premier que tengan un mejor perfil y performance, que tengan una mejor visión política y técnica, que no esté atiborrado de caviares e izquierdistas, que tienen una agenda muy particular.

¿Le recomendaría un cambio en el gabinete?

Por supuesto. El premier y los ministros deberían haber dado un paso al costado ya, renunciar por decoro, no esperar que les pidan su carta de dimisión.

¿El tener un gabinete no político le permite al Presidente decidir con mayor libertad solo con un grupo de personas?

Es lamentable, porque todos los ministros tendrían que ser denunciados por incumplimiento de función.

¿FP no teme dejar el Congreso el 2020?

No. Si el Presidente quiere cerrar el Congreso, que llame a elecciones y punto, nosotros no tenemos problema.

El Presidente los apuró para aprobar la reforma política, pero ahora que tiene los proyectos no los promulga, ¿cuál es el mensaje?

Ese caballito de batalla que tuvo seis meses, ¿qué ha solucionado en el país? ¿La JNJ para qué sirvió? Para nada, porque tanto presionaron al Congreso, lo sacaron como ellos querían, en el tiempo que ellos querían y hasta ahora no podemos cambiar ni a jueces ni fiscales (...). Todos los proyectos que hemos presen ado no han sido aplicados y los que han sido aplicados no sirven para nada. Ahora, hemos aprobado esos proyectos (reforma política) y hasta ahora el Ejecutivo ni siquiera los promulga. Entonces, seis meses enfrascados en ese tema y para que al final los haga dormir. Allí se está viendo la evidencia de que simplemente su interés es distraer y distraer no es gobernar.

¿Coincide con la decisión que ratifica el arresto domiciliario para Pedro Pablo Kuczynski? Qué bueno que el señor Pedro Pablo haya tenido ese derecho, porque el fiscal no tenía argumentos en su sustento.

Los congresistas no tenemos ninguna restricción para hacer visitas a las personas que están detenidas o con arresto domiciliario, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que justo cuando denuncian que le quitan el asesor de prensa de Mercedes Aráoz, viene el pedido del fiscal José Domingo Pérez (...). A Keiko Fujimori la tienen presa, sin respetar el debido proceso, y nadie salió a defenderla (...), rechazar de plano a estos fiscales que simplemente utilizan su cargo para amedrentar, hacer intromisión política y eso no es la Fiscalía. Es lamentable que el Ministerio Público esté politizado. Nunca en su historia se ha tenido el actuar de fiscales que no asisten a las citas, que contradicen a los fiscales superiores y se entrometen en el Congreso, ¿quiénes son ellos? Si quieren meterse en el Congreso, que postulen, que ganen sus votos. Si quieren ser jueces, que pidan su pase al Poder Judicial.

Desde el oficialismo se habla de la incorporación de 3 o 4 congresistas, ¿podrían ser de su bancada?

Esta es fina cortesía del Tribunal Constitucional (TC), que ha dinamitado la institucionalidad de los partidos políticos y el Congreso. Eran seis fuerzas y ahora son 12, hay que darles despacho, espacio, personal, todo. Miren todo lo que genera una mala decisión e interpretación. Nosotros como partido de FP y como bancada estamos unidos. Muchas veces en la interna no estoy de acuerdo con algunas posiciones y les digo mi sustento, pero eso no significa que me vaya del partido. Estos se fortalecen con la institucionalidad y la democracia interna.

Entonces, ¿descarta que algún fujimorista deje la bancada?

Yo no sé quiénes sean esos 3 o 4. Usted sabe que el Ejecutivo tiene poder y ya hemos tenido antecedentes de motivar a los congresistas, acompañarlos a su región, darles presupuesto, ellos tienen la sartén por el mango. Esto no es de ahora, es desde Kuczynski (...) Al final cada uno asume su responsabilidad, la ciudadanía se va a dar cuenta quién es quién y yo hasta ahora no he recibido, ni de manera verbal o escrita, algún aviso de un congresista de querer irse de Fuerza Popular.