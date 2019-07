Milagros Salazar se quebró en Comisión de Ética: "quieren manchar mi honor y mi imagen" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar se quebró durante su intervención en la Comisión de Ética cuando se defendía por la investigación preliminar que se le sigue luego que se descubriera que su sobrino trabajaba en el Congreso de la República.

"Esto a mi me parece una persecución política a mi persona, quieren manchar mi honor y mi imagen y no lo voy a permitir. Yo estoy con descanso médico pero me he venido acá a dar la cara, por que yo... no me corro presidenta", expresó la legisladora con una voz entrecortada.

Como se recuerda, el sobrino de la parlamentaria, Ezrra Meléndez Salazar trabajó durante un año en el Congreso donde negó ser pariente de la legisladora en su declaración jurada.

Meléndez ingresó a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y tenía un sueldo de S/2 600 pese a no poseer estudios superiores ni relacionado al cargo que ejercía.

Cabe precisar que, la Comisión de Ética rechazó abrir una investigación preliminar contra la parlamentaria.