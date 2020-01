La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar calificó de “perversa” la decisión que tomó el juez Victor Zúñiga Urday, quien dictó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dos meses después de que el Tribunal Constitucional decidió emitir un fallo para darle la excarcelación.

“En todos los argumentos que han utilizado el fiscal (Pérez) como el juez (Victor Zúñiga Urday), que han jugado en pared, no hay elementos para una prisión preventiva. Estamos en un prisión preventiva perversa para callarla a Keiko Fujimori en la candidatura (presidenciales) del 2021. Después de las elecciones recién la van a soltar", dijo Salazar.

“No hay ningún punto de vista jurídico que sustente la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Esta es una persecución política, desde el año pasado lo vengo diciendo. Esta es una decisión política. Este juez simplemente se ha zurrado en la sentencia del TC y el pleno cazatorio que han tenido”, denunció la integrante de Fuerza Popular.

Además descartó que los declaraciones de Rolando Reátegui y Daniel Salaverry tengan validez. “Lo que ha dicho el señor Reátegui o Salaverry es una simple declaración porque si no está acompañado de evidencias no tiene valor y eso ya lo ha dicho el TC. Si no está acompañado de un video, de un audio o con un documento, no tiene validez”, explicó.

De otro lado contó que la noche de ayer no le permitieron entregarle medicamentos y alimentos de dieta a Keiko Fujimori.