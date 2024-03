El Ministerio Público anunció que se ha dispuesto que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales investigue a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, conocida también por sus siglas A.N.T.A.U.R.O.

La medida fue tomada a fin de evaluar si corresponde o no ejercitar la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Esto responde al pedido del congresista Alejandro Muñante Barrios quien acusa al referido partido político de realizar declaraciones que “calificarían como conducta antidemocrática”.

Hace poco más de cinco días, el parlamentario de Renovación Popular remitió oficios a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo y Fiscalía para solicitar que se declare la nulidad de la inscripción del partido vinculado a Antauro Humala.

En el documento enviado al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, Muñante Barrios sostiene que le corresponde hacer una fiscalización posterior a la inscripción de la agrupación política que figura en el Registro de Organización Políticas (ROP).

Ante ello, Salas Arenas respaldó la decisión de permitir la inscripción de dicho partido y explicó que no el nombre de la agrupación ni su ideario presentan “manifestaciones antidemocráticas”.

“No existe un partido ANTAURO. Formalmente no está inscrito en el ROP. Está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene siglas, no está así”, expresó en una entrevista en Radio Santa Rosa.

“Esta organización política se inscribió con el ideario que consta el el JNE revisado por el ROP y por la tacha y la negación de esta tacha, por cuatro miembros (del pleno del JNE) y vieron que ahí no había manifestaciones antidemocráticas”, acotó.