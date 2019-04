Ministra de Educación sobre enfoque de género: "Queremos formar personas respetuosas a la diversidad"

Síguenos en Facebook

La ministra de Educación Flor Pablo se pronunció luego de que el Poder Judicial declaró infundada la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres En Acción (PEA) contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (Minedu).

La encargada del sector Educación que tras la decisión judicial, no quieren polarizar porque lo que importa es que los alumnos aprendan a ser respetuosos con la diversidad luego de la aprobación de este currículo.

“Hoy día el país cuenta con un Currículo Nacional que ya no tiene una observación. El currículo ha sido en todo su contenido, aceptado y eso nos da una seguridad a los maestros y maestras para seguir trabajando y al Ministerio de Educación (Minedu). No queremos polarizar, no queremos generar una situación de tensión porque lo que importa, así como la salud, nutrición y los buenos hábitos, es que los estudiantes aprendan, queremos respeto a la diversidad”, explicó.

"[Queremos] formar personas respetuosas a la diversidad, tolerantes y que no discriminen, y todo esto se hace con esta educación humanista y ciudadana que plantea el nuevo Currículo [Nacional]”, resaltó.