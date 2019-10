Ministra de Justicia aclara que Toledo será extraditado al Perú

Síguenos en Facebook

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, declaró tras la decisión que tomó el juez estadounidense Vince Chhabria, quien ordenó este jueves que Alejandro Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre si es que el Gobierno de EE.UU. no puede cambiar su régimen penitenciario.

"Tenemos fe ciega que en algún momento Toledo va a ser extraditado a Perú porque nosotros hemos cumplido con lo que se necesitaba. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque eso está en el espacio de Estados Unidos. Ya cumplimos con el pedido y el juez ha dicho que lo van a extraditar. Ahora se está discutiendo la situación carcelaria, pero sobre la extradición han dicho que lo van a devolver", aclaró a la prensa.

Asimismo, la titular de Justicia y Derechos Humanos explicó que, desde Perú, no puede tener interferencia sobre el caso del ex presidente en el territorio de Estados Unidos.

"(Perú) no tiene competencia para ello. Eso es responsabilidad de las propias autoridades norteamericanas. En este caso, el Poder Judicial norteamericano. No significa que (el Perú se quede) con los brazos cruzados. Significa hacer seguimiento pero no tenemos atribución para entrar en la soberanía de otro estado”, sostuvo Revilla.

El expresidente se encuentra en una celda ubicada en la cárcel de Santa Rita, California, desde el 16 de julio de este año. Ahí, cumple un régimen de aislamiento porque Alejandro Toledo pidió protección especial por su condición de exjefe de Estado del Perú.