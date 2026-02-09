La ministra de Economía, Denisse Miralles, se pronunció sobre las recientes revelaciones periodísticas que señalan que varias jóvenes obtuvieron contratos en el Ejecutivo tras reunirse con el presidente José Jerí.

Según informó el dominical Cuarto Poder, cinco mujeres de entre 29 y 38 años ingresaron al Despacho Presidencial —incluso en días feriados y a altas horas de la noche— y, tras reunirse con el mandatario, fueron contratadas en distintos cargos del Gobierno.

No obstante, durante la semana se conocieron otros casos, como el de la comunicadora Susana Gutiérrez, quien ingresó a la sede del Ejecutivo el pasado 31 de octubre a las 5 p. m. y registró su salida recién a la mañana siguiente. Poco después, obtuvo un puesto en Palacio de Gobierno con una remuneración de hasta S/18 mil.

En ese sentido, la ministra de Economía afirmó que las jóvenes contratadas son “profesionales” que “cumplen con los requisitos técnicos” para sus funciones y enfatizó que “no se puede etiquetar que, por ser mujeres jóvenes, hayan obtenido el trabajo”.

“Creo que el tema se ha levantado de una manera pésima. No podemos atacar a una mujer por su condición de mujer de que, por ciertas características, está recibiendo un empleo”, manifestó a RPP.

“[El presidente] nos ha asegurado que las contrataciones han sido realizadas dentro del marco establecido para esto, que todas las profesionales y los profesionales, porque eso también quiero señalar, o sea, se está haciendo un señalamiento solo de las profesionales, pero hay que hacer una revisión integral y evitar el tema del señalamiento solo al género”, agregó.

Consultada por las visitas que incluso se prolongaron hasta la mañana siguiente, Miralles señaló que el presidente participa en operativos que se realizan durante la madrugada.

“Hay un tema ahí que se tiene que revisar, pero yo considero que este no es un gobierno que trabaja de 9 a 5. O sea, ustedes ven al presidente saliendo a los operativos a las 2, 3 de la mañana. ¿Y va solo? No, va con su equipo de comunicaciones en el que hay hombres y mujeres”, expresó.

Sin embargo, al insistírsele en que, de ser así, las mujeres habrían acompañado al jefe de Estado antes de ser contratadas, la ministra respondió: “Es que no lo sé, es que eso yo creo que deberían preguntar”.

“Aquí, en este gobierno, se trabaja todo el día. Nosotros atendemos entrevistas sábado, domingo, en la madrugada, o sea, es un tema que tiene que entenderse así. Entonces, que se investigue, que se revise, pero […] dejémonos de suspicacias, vamos al hecho. Si se valida, se tomarán las medidas del caso, pero no vamos a sospechar de todos”, indicó.

Finalmente, consultada sobre si desde la Presidencia se evaluaba iniciar acciones legales contra los medios que revelaron estos casos, Miralles respondió que no y señaló que, en todo caso, esa posibilidad correspondería ser evaluada por las personas involucradas.

“Obviamente, no [hay intención desde Presidencia]; por eso han retirado el [comunicado], y un poco lo que entiendo, y creo que alguien lo salió a explicar ya, que eso es un tema que depende de las personas [...] Creo que el tema de las acciones legales las deben tomar las personas naturales”, señaló.