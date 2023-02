El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, conversó con Correo el viernes por la mañana, horas antes de que la Comisión de Constitución archivara el proyecto de adelanto de elecciones que presentó el Gobierno.

Hasta ese momento, se mostraba distante a la posibilidad de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, e insistía con que “al día de hoy, hasta hoy, la renuncia de la presidenta Boluarte no es un tema a tratar”, sin embargo, ahora ese escenario podría ser una considerado ante la respuesta negativa del Congreso.

¿Se siente satisfecho hasta el momento con el rol que han cumplido las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el desbloqueo de carreteras?

Cuando hemos iniciado nuestra participación como FF.AA. en el desbloqueo de carreteras lo teníamos que hacer con la debida información e inteligencia. Este proceso de desbloqueo es irreversible porque hemos podido ver han perdido la vida 11 ciudadanos que no se les permitió asistir a un centro médico y otros casos.

Entonces, ¿si está satisfecho con el rol de las FF.AA.?

Me siento orgulloso de las FF.AA. y como soldado que soy, se los he expresado. En el sentido que he visto el planeamiento y la conducción de lo que vienen llevando a cabo en el proceso de desbloqueo. Hemos podido desbloquear La Oroya, la carretera Aguaytía - Huipoca y la zona La Joya en Arequipa.

Todavía hay bloqueos en tramos que van a las minas...

Aquí tenemos dos prioridades sin dejar de lado la actividad minera. En los próximos días ustedes van a poder ver que vamos a hacer un trabajo de manera muy puntual en Madre de Dios y en Puno. En Puerto Maldonado hay una interrupción de la vía, tenemos información de Inteligencia que son mineros ilegales y que están sustrayendo el abastecimiento que llega hasta esa ciudad. En Puno lo que se tiene que recuperar es el control migratorio.

¿La prioridad serán las vías donde se impide el libre tránsito y el paso de los productos de primera necesidad?

Por supuesto. No solo tenemos problemas con alimentos, sino también con insumos médicos, oxígeno, abastecimiento de combustible y gas; que hace que los precios suban. Además se prolifera prácticamente una actividad criminal que se está organizando para que ellos sean los únicos que puedan tomar el combustible de manera ilegal. Me refiero a Madre de Dios.

Usted mencionó que había un plazo de 10 días (desde el lunes 30 de enero) para desbloquear las carreteras ¿es un objetivo? ¿una estimación?

En acciones militares cuando se hace una estrategia no puedo decir el momento, ni el lugar, ni los plazos. Al requerimiento de la prensa me consultaron cuando iban a ver las acciones correspondientes y tenemos que ir a lo medular (...). Tenemos un plazo de 10 días, van a ver que antes de los 10 días vamos a tener en Puno y Madre de Dios algún tipo de respuesta.

Le consulto esto porque hasta ayer en la noche habían 85 puntos de bloqueados...

Cuando nosotros tomemos Madre de Dios por lo menos estamos hablando de unos 10 puntos de bloqueo y en Puno unos 15. Los puntos de bloqueo sufren una estacionalidad porque empiezan con 51, luego 80 y al día se habilitan más, pero luego vuelven a la normalidad (...).La Policía y las FF.AA. tienen que permanecer ahí (en las regiones) porque en Ica se bloqueó la vía cuatro veces, planeamos que en una quinta no suceda así. No me voy a tomar 45 días ni las FF.AA., pero que se entienda que debe ser planeado adecuadamente para evitar cualquier tipo de conflictividad.

Hay un derecho legítimo a la protesta, sin embargo, hay estado de emergencia en algunas regiones ¿por qué las FF.AA. no evitan los enfrentamientos o no tienen un plan antes de que se generan?

Manifestaciones pacíficas, eso no viene sucediendo. Hay que tener mucho cuidado en definir bien los términos, porque en Puerto Maldonado los que tienen tomada la carretera son mineros ilegales. Por Inteligencia sabemos que llevan todo el suministro de combustible y dicen “para el pueblo una cisterna es suficiente y las otras seis para mi actividad ilegal”. Lo que menos queremos con las intervenciones es ocasionar la pérdida de vidas humanos, por eso nos estamos demorando, no es lo mismo hacer un planeamiento para una guerra que para este tipo de acciones (violentas).

Mencionó la minería ilegal ¿tiene información de quiénes más financian estas protestas?

Hay informaciones de Inteligencia por todos lados que indican que hay presencia de ciudadanos bolivianos. Por ejemplo, en Ica fue detenida una camioneta con un ciudadano boliviano que estaba apoyando con alimentos a los que bloqueaban la carretera. Eso es parte del financiamiento. Hay otra parte, una persona que no diré su nombre por una cuestión de reserva que viene del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y está financiando particularmente en Ica. Ahí estamos hablando de un financiamiento del narcotráfico y minería ilegal.

¿Desde Inteligencia han facilitado esas evidencias que menciona?

Por supuesto que sí.

La canciller Ana Gervasi dijo hace unos días que “no tenemos ninguna evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por narcotráfico pero contaremos con ella muy pronto”, ¿entonces ya tienen esa evidencia?

No puedo ir en contra de una manifestación que ha dado la canciller, pero sí puedo corroborar con hechos. En la primera campaña de la ´Toma de Lima´ pudimos apreciar el traslado de comunidades nativas, pero no me quiero referir a ellos, sino que llegaron cerca de 20 camionetas nuevas blancas ¿de dónde vinieron? del Vraem. Entonces, no puedo aseverar ni negar, porque la evidencia está ahí.

¿Tienen evidencia de congresistas azuzando las protestas como Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Edgard Tello?

Hay que ser muy cautos, no puedo aseverar algo con respecto a los congresistas. En el caso del legislador Bermejo cuando se inicio toda una vorágine de violencia en Ica ¿dónde estaba él?, en un hotel en Ica. En la política no hay coincidencias (...). En los lamentables hechos que han sucedido de sábado para domingo que yo llamo una especie de campaña. Esa manifestación fue totalmente sangrienta, ahí se buscaba algo y disculpen la expresión, pero nuestros policías fueron tratados de una manera muy salvaje.

En una de las últimas marchas murió el señor Víctor Santisteban. Él estaba con un grupo de manifestantes y la Policía en otro extremo lanzó una bomba lacrimógena ¿por qué hacerlo si no estaban tomando un aeropuerto o una comisaría?

El Ministerio Público es quien debe tomar los videos, yo no puedo actuar de una suerte de var y decir “eso es correcto”, no me competen. Ayer ha salido una autoridad policial a decir que eso (bomba lacrimógena) no corresponde, que no es un elemento contundente. Eso le corresponde al titular de la acción penal.

Pero en este caso le estamos consultando por videos que usted ha podido visualizar ¿no cree que hubo negligencia de parte de la Policía?

Vuelvo a repetir, así como ese video yo he visto muchos, no me corresponde a mí pronunciarme porque podría qué sé yo, emitir una opinión política. Eso le corresponde al Ministerio Público. Nadie está hablando de dejar de lado esos hechos, cada uno se tiene que individualizar.

¿No hay temor en el Gabinete de ser denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Confío en la justicia. En el caso de demostrar con evidencia, con hechos y al amparo de las normas legales con que uno actúa correctamente.

¿Cómo está el Gabinete en este momento?

Veo un Gabinete muy sólido, unido, con la intencionalidad de dar solución a todos los problemas.

Hay críticas que hemos escuchado de parte del sector de la izquierda como Perú Libre y otras bancadas ¿creen que están promoviendo su agenda propia?

Pienso que la finalidad de parte de la izquierda es llegar a tener lo que siempre han querido, que es conocido por todos como asamblea constituyente y creo que debería haber una suerte de desprendimiento por parte del Congreso.

¿Ese desprendimiento del que habla no podría venir desde la gestión que usted integra con la renuncia de la presidenta Dina Boluarte?

Cuál es el precedente que se haría si la presidenta renuncia, de que no me gusta una autoridad, espero un determinado período de tiempo, tres meses, incendio la pradera y sino renuncia, la sigo incendiando. Si se va la presidenta ¿esa es la solución a los problemas? Va a ingresar el presidente del Congreso ¿va a ser la solución a conflictividad social? Tampoco. Lo que quiero puntualizar acá es que la solución a esta crisis que está actualmente y que está en la agenda política, en sus manos la tiene el Congreso. Yo no le veo en un escenario cercano que la renuncia de la presidenta pueda ser la solución a los problemas.

El Congreso no aprobó elecciones para julio ni en octubre de 2023 ¿Como Gabinete han evaluado qué pasa si fracasa la propuesta que presentaron ustedes para adelantar elecciones en octubre?

Bueno, eso se verá en cada escenario que se vaya presentando. En estos momentos, ya prácticamente tres propuestas han sido descartadas, queda la presentada por el Gobierno.

La propuesta que alcanzó votos fue la de elecciones en abril de 2024, pero finalmente se rechazó ¿Qué le hace pensar que esta vez sí se se aprobará la propuesta del Ejecutivo?

Es que no es que se presente para tener la suerte de que si se va aprobar o no, sino era para llenar el vacío y justamente de que el Congreso pueda entender esa famosa palabra “el desprendimiento”. El desprendimiento está ahorita en el Congreso, pero si se evidencia de que ponen pretextos para aquí para allá, idas y venidas, pero en suma, que tengan no sé si decir el valor o algo que ellos puedan darle una solución al problema. No está en las manos del Ejecutivo, está en las manos del Congreso.

Pero si el Congreso termina finalmente rechazando la propuesta del Gobierno...

Se analizará el escenario.

Hay grupos en el Congreso que se quieren quedar y otros que condicionan el adelanto con la constituyente ¿ustedes evaluarían la posibilidad de quedarse hasta el 2026 si no prospera ninguna de las opciones?

Yo no sería la persona indicada para decir eso, porque cada escenario tiene que ser evaluado por la presidenta y el Consejo de Ministros.

¿El escenario de la renuncia de la presidenta Boluarte podría entrar a conversarse en el Gabinete si desde el Congreso no hay una respuesta positiva?

Creo que la presidenta como el premier ya han dado la postura del Gobierno en el sentido que al día de hoy, hasta hoy, lo de la renuncia de la señora presidenta no es un tema a tratar.

Hasta hoy (viernes), todavía no sabemos lo que pueda pasar la semana siguiente...

Lo vuelvo a repetir, los escenarios se evalúan en función de ello. Cada escenario tiene que tratarse en su verdadera dimensión, yo puedo hablar hasta hoy, con eso no estoy diciendo que mañana sí va a renunciar, eso no está en la agenda. La presidenta ha dicho que renunciar sería ceder a las presiones que se están llevando y crear un mal precedente.

En el mejor de los casos si se aprueba un adelanto de elecciones ¿cómo van a resistir hasta el 2024 si hay personas que quieren que la presidenta renuncie ya?

Hay que volver a incidir en el diálogo. Tenemos que escuchar, establecer los mecanismos de diálogo. Y sí, la carga de los fallecidos es muy pesada , pero tenemos que solicitarle a la autoridad competente que ya determine las responsabilidades y cómo sucedieron los hechos.