Ministro de Defensa, Walter Martos: "No hay ningún indicativo de que esto sea un golpe"

El ministro de Defensa, Walter Martos, estuvo esta semana en Güeppí, a orillas del río Putumayo, en la región Loreto, supervisando una operación antidrogas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para erradicar centros de producción de cocaína.

En este remoto lugar, el general en retiro del Ejército conversó con Correo y defendió la legalidad de la disolución del Congreso al rechazar que se haya tratado de un “golpe de Estado”. También se refirió a la lucha contra el narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Usted ha asumido el cargo en una coyuntura política compleja, en que incluso se acusa al presidente Martín Vizcarra de haber violado la Constitución al cerrar el Congreso y de dar un golpe de Estado. ¿Cómo analiza usted los hechos? Indudablemente, hay muchas voces que manifiestan que se ha dado un golpe de Estado. En cuanto asumí el cargo de ministro, di unas declaraciones y dije que no se ha visto ningún tanque en el Congreso. Pero eso fue solo para hacer una analogía de que en la disolución del Congreso no ha habido un golpe de Estado. Para que eso ocurra tienen que darse indicativos que no se han producido.

¿Cuáles indicativos? Uno de los indicativos es, si hablamos de golpe, el uso de la fuerza y al hablar de uso de la fuerza en el imaginario colectivo están los tanques, están los militares persiguiendo a políticos, los militares cerrando los medios de comunicación o controlando sus contenidos, control de establecimientos. Eso no ha sucedido. El otro indicativo de un golpe de Estado es que quien toma esta medida comienza a usurpar los otros poderes y, en este caso, todos los poderes están funcionando.

Pero el Congreso ha sido disuelto y no se permitió entrar a los legisladores... El Congreso ha sido disuelto estrictamente dentro de lo que marca la Constitución y está funcionando a través de la Comisión Permanente. Si hacemos una analogía, a una casa yo no puedo dejar entrar a las personas que no viven en la casa. El Congreso, una vez que se disolvió, hay gente que ya no trabaja ahí y solo compete laborar a la Comisión Permanente. La Policía Nacional ha cumplido con esa labor (al no dejar entrar a todos los congresistas). Está funcionando el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones.

El otro indicativo que se da cuando ocurre un golpe de Estado es que normalmente el que da el golpe trata de perpetuarse en el poder. Acá, claramente, el Presidente ha dicho que cuando termine su mandato, en julio de 2021, se va a ir. Además, está actuando dentro de lo que dice la Constitución, que señala que dentro de los cuatro meses se tiene que convocar a elecciones para el nuevo Parlamento. Ya hay un cronograma que está corriendo y que los órganos encargados de los procesos electorales están haciendo cumplir. Entonces, no hay ningún indicativo de que este sea un golpe de Estado.

Tras el cierre del Congreso, se criticó mucho que los mandos de las Fuerzas Armadas salgan en una foto al lado del presidente Vizcarra. Era una muestra de respaldo a una medida política. ¿Ellos seguirán en sus cargos? Mire, existen plazos ya prescritos en los reglamentos sobre cuánto tiempo puede estar un determinado mando en las instituciones y en el Comando Conjunto, pero indudablemente es una decisión del Presidente. Él está en su pleno derecho de tomar una decisión cuando crea conveniente. Hasta el momento, todo está siguiendo como corresponde.

Vayamos al VRAEM, adonde se destinan efectivos y recursos para hacer frente al narcoterrorismo que sigue activo. ¿Cómo ha encontrado la situación allí? Está pendiente mi visita al Vraem, que la voy a hacer la próxima semana porque quiero ver in situ, porque no podemos gobernar ni dar directivas desde el escritorio. Conozco la parte operativa del Vraem, porque he sido jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. cuando neutralizamos a los dos mandos militares más fuertes, que eran “Alipio” y “Gabriel”, en 2013. Eso significó un cambio tremendo en la estrategia de Sendero. Eran los mandos militares más experimentados. Cuando dimos ese golpe, Sendero comenzó a declinar tremendamente. Eran mandos que incluso tenían más liderazgo que los Quispe Palomino. Ahora, es muy importante la intervención de la Policía en materia de inteligencia, ellos tienen muchísima experiencia, también tienen los procedimientos y los medios. Se viene trabajando así, pero falta dar un impulso y ahí apunta mi esfuerzo. Voy a reunirme con el ministro del Interior y los encargados de la inteligencia en el Vraem y vamos a intercambiar ideas.

¿Se mantiene la meta de entregar esa zona pacificada en julio de 2021? El Presidente se ha trazado una meta y tenemos que cumplir. Tenemos una responsabilidad con el pueblo peruano. Visualizamos entregar el Vraem pacificado en el Bicentenario y pondremos todo el esfuerzo que tengamos que poner para que así sea.

