El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, negó haber tenido conocimiento que Daniel Salaverry había ingresado a la sede de Perupetro y había hecho gestiones como presidente del directorio de Perupetro, y se justificó señalando que no puede conocer al detalle lo que ocurre en esta empresa, a pesar de ser adjunta a su sector.

“Perupetro no está en mi local, lo que ocurre en Perupetro es independiente. Tendrán que informar (sobre acciones de Daniel Salaverry) pero no estoy inspeccionando todos los días Perupetro. No sabemos lo que pasa en otra institución, así sea adscrita a nosotros. No sé lo que pasa en Perupetro ahorita, no tengo la obligación de estar conectado”, aseveró este jueves en una conferencia de prensa.

Según se informó en un reportaje de Panorama, Daniel Salaverry ingresó a la sede de Perupetro y despachó como si ya hubiera asumido el cargo de presidente del directorio.

Ministro González sobre Daniel Salaverry

La Gerencia General de esta empresa informó al congresista Jorge Morante que Salaverry había entrado a sus oficinas los días 10, 13, 14 y 17 de enero para tener reuniones con funcionarios y para recibir una laptop, un celular y disponer de un vehículo con chofer.

Al respecto, Eduardo González Toro aseguró que ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso señaló lo contrario (que Daniel Salaverry no había ingresado a Perupetro ni podía ejercer funciones) porque recién fue informado sobre las gestiones que hizo luego de su presentación ante los legisladores.

“El señor Salaverry con la resolución en la mano fue (a Perupetro) y eso es lo que me han informado después de mi reunión en el Congreso porque no sabíamos nada de esas cosas que habían pasado. Sorprendió al gerente encargado y él no informó. No es la obligación de ellos informar porque, de repente, por desconocimiento, le dieron estas cosas (a Daniel Salaverry)”, comentó.

El ministro continuó negando que haya querido mentir ante el Parlamento. “No creo que haya mentido o que el Congreso se sienta burlado. No miento y no voy a mentir nunca y menos si se trata de una persona que el pueblo estaba rechazando”, aseveró.

Cabe recordar que Daniel Salaverry renunció irrevocablemente al cargo de presidente del directorio de Perupetro luego que la Contraloría emitiera un informe señalando que no contaban con el requisito de tener experiencia en el sector.