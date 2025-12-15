El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, ratificó que el nuevo Plan Multisectorial de Seguridad Ciudadana estará listo en enero, tal como lo anunció el presidente de la República. El titular del sector remarcó durante la V Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que no se trata solo de reforzar operativos puntuales, sino de construir una política sostenida en el tiempo.

“No nos limitamos a intensificar operativos. Estamos construyendo una estrategia de largo plazo”, precisó el ministro ante la prensa.

Durante el evento, reiteró que el plan, que durante años fue solo una expectativa, se convertirá en un instrumento concreto de gestión desde comienzos del próximo año.

“Como lo ha anunciado el presidente constitucional, el Plan Multisectorial de Seguridad Ciudadana -que hasta ahora ha sido un anhelo- será una realidad concreta en enero del próximo año”, subrayó.

Mapeo de conflictos sociales

En su intervención ante las altas autoridades que integran el CONASEC, el ministro también informó que se viene trabajando en la identificación y registro de conflictos sociales, tanto activos como latentes. Explicó que esta labor busca anticipar escenarios de confrontación y optimizar el despliegue de recursos del Estado.

“Esta información es estratégica: nos permite evitar más enfrentamientos entre peruanos y organizar a nuestras fuerzas de seguridad de manera inteligente y eficaz”, puntualizó.

El encargado de la cartera de justicia, sostuvo que el abordaje de la seguridad ciudadana no solo pasa por acciones policiales, sino Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se ha consolidado como un espacio clave para la articulación interinstitucional. “

Sus veinticinco entidades trabajan con rigor técnico, coordinación permanente y resultados medibles”, resaltó.