El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, descartó que Nicanor Boluarte - hermano de la presidenta Dina Boluarte - ejerza influencia entre los ministerios. Este último se ha visto involucrado en presuntos favorecimientos relacionados a asignaciones presupuestales destinados a obras públicas, contrataciones con el Estado y supuestas actuaciones ilegales.

“No es funcionario público, no gobierna, no cogobierna y en ningún momento hemos recibido influencia ni mucho menos una palabra de él. El señor Nicanor Boluarte no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros”, señaló Arana a RPP.

“No toleramos ningún acto de corrupción venga de donde venga. En este gobierno todos los días trabajamos durísimo por todo el país, pero también con una consigna: cero corrupción”, indicó.

Arana también indicó que Nicanor Boluarte tendrá que responder a la justicia por el caso que se le sigue en la Fiscalía.

Lamenta salida del Mininter

“Los ministerios no somos personas sino políticos y tenemos que trabajar. Lo que sí es evidente es que respetamos la decisión del Congreso respecto a la censura de uno u otro ministro. Al final, los ministros debemos de trabajar en bien del país como lo venimos haciendo desde todos los sectores”, precisó Arana sobre la salida de Vicente Romero.