El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, expresó este lunes que su sector tiene un propuesta “marco legal” para sancionar a los causantes de los incendios forestales que se registraron en varias regiones del Perú.

Por ese motivo, el titular del Minam dijo que la iniciativa será presentada mañana, martes 17 de setiembre, ante el Congreso.

“Es importante mencionar que el Minam está elaborando un marco legal, porque no existe en nuestro país un marco legal sobre qué son incendios forestales, no está tipificado en nuestro Código Penal. Ya hemos terminado el día de hoy, ya tiene marco legal para lo que son incendios forestales, las sanciones que debe haber, cómo se van a recuperar las áreas, sobre todo los bosques que han sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades, sino recuperar los bosques, reforestar, etc”, manifestó.

“Ese marco legal ya lo tenemos listo, va a ser presentado al Congreso (...) Tengo que estar mañana en el Congreso para la Ley de Presupuesto, y ahí voy a presentar esta propuesta de ley. Esperemos que el Congreso corra con esta norma que es prioritaria”, añadió.

El ministro del Ambiente recalcó la necesidad de que el Código Penal estipule sanciones respecto a la “quema de rastrojos” de pastos de cultivo.

“Hay (una persona) que está con 9 meses de prisión preventiva por la Fiscalía, pero no está estipulado en nuestro Código Penal porque la concepción es que la quema de un restrojo no es un delito, pero al volverse después (un incendio forestal), ahí hay una responsabilidad”, refirió.

“Entonces, este nuevo marco legal que estamos dando (hace) inclusión de algunos artículos en el Código Penal que busca abarcar estos aspectos donde hay un vacío en nuestras normas (…). Estas prácticas tienen que ser controlados, reguladas”, expresó.

Por otro lado, Juan Carlos Castro informó que más de 28 mil hectáreas de áreas verdes, incluyendo áreas protegidas, se han visto afectadas tras los incendios forestales.

“Se ha afectado el Parque Nacional Cerros de Amotape, una porción; el Parque Nacional Huascarán; Parque Nacional de Cutervo; Laquipampa en Lambayeque. En total, según nuestra División General de Ordenamiento, se ha afectado poco más de 28 mil hectáreas, entre lo que son áreas protegidas y lo que no son”, informó.

Sin embargo, reveló que el equipo multisectorial logró controlar el 60% de los incendios reportados.

“El equipo multisectorial (está desplegado) en Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash (…), Pasco, Amazonas y en Cajamarca, que están dentro de todo (lo que el) equipo multisectorial está atacando. Hay que atacarlo por tierra para poder avisar a las aeronaves dónde está el punto exacto, y ahí el equipo de tierra hace la liquidación. Vamos cerrando y vamos liquidando estos incendios (...) Tenemos más de 60 % de los incendios controlados”, señaló.