El ministro del Interior, Carlos Malaver, deberá concurrir al pleno del Parlamento para informar sobre la reglamentación e implementación de recientes leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses.

Con ese propósito, el congresista Eduardo Salhuana, de APP, presentó una moción de orden del día en el Legislativo.

El titular del Interior también deberá dar cuenta sobre hechos de violencia en Trujillo, como el reciente atentado con dinamita que afectó varias viviendas en una calle céntrica de dicha ciudad.

Según la moción presentada por el expresidente del Congreso, Malaver debe dar luces sobre la aplicación de seis leyes aprobadas por el Parlamento.

Se trata de Ley 32332, que implementa la plataforma de denuncias digitales; la Ley 32313, que fortalece a la Policía Nacional mediante unidades ejecutoras en regiones; y la Ley 32324, de empadronamiento y amnistía de armas de fuego de uso civil.

También dará cuenta de la Ley 32358, que amplía el bono del buen pagador para personal policial y militar; la Ley 32386, que establece medidas para luchar contra la delincuencia; y la Ley 32348, que crea un sistema de justicia especial para delitos cometidos en flagrancia.

Resultados

En opinión de Salhuana, tras la aprobación de estas normas “no se están dando los resultados que todos los peruanos esperamos, que es mayor seguridad”.

Igualmente, Malaver deberá informar sobre las medidas desplegadas contra las organizaciones criminales en Trujillo, luego del atentado del 14 de agosto.