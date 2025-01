Pese a la ola de inseguridad ciudadana en nuestro país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó su satisfacción por el trabajo desplegado en materia de seguridad y afirmó que este es resultado de planes estratégicos.

En un evento en el distrito de Cercado de Lima, el titular del Mininter agradeció a Rafael López Aliaga por haberse puesto a disposición suya y colaborar en la lucha contra la criminalidad.

Además, señaló que quienes critican su gestión al mando del Ministerio del Interior “no saben absolutamente nada”.

“Para mí es sumamente satisfactorio saber que contamos con una gran cantidad de aliados para seguir dando una lucha férrea contra la inseguridad ciudadana y, sobre todo, en apoyo del sector Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Me refiero al alcalde López Aliaga, quien antes de asumir su cargo ya había adelantado su voluntad para colaborar con la seguridad”, sostuvo.

Según sus declaraciones, el ministro del Interior asegura que su cartera enfrenta con decisión a la criminalidad y aprovechó en responder a sus detractores.

“Este trabajo articulado ha permitido que se haga posible la lucha contra el crimen que enfrentamos. Algunos sectores dicen que no tenemos estrategia, no tenemos planes... se puede advertir que no saben absolutamente nada. Es precisamente por estos planes que se van desarrollando que estamos logrando la captura de criminales”, agregó.

“Y seguimos capturando, y seguimos deteniendo... Y eso, ¿es eso acaso suerte? ¿Es eso no tener un trabajo demostrado?”, finalizó.

Ministro del Interior señaló que existen más de 200 organizaciones criminales operando en Lima

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó en Lima existen más de 200 organizaciones criminales operando en nuestra capital.

“Aproximadamente en Lima norte tenemos como 70 organizaciones criminales disputándose un control territorial, en Lima este más de 100, en Lima oeste aproximadamente un número similar. Si hablamos de la ciudad de Lima, la PNP, en el análisis de inteligencia, ya ha identificado a más de 200 organizaciones criminales”, sostuvo en una conferencia de prensa.

El titular del Mininter se pronunció sobre la propuesta de Rafael López Aliaga para calificar al Tren de Aragua como una organización terrorista.

“El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales declaradas por los Estados Unidos como organización terroristas, pero aquí en el Perú tenemos muchas más organizaciones”, expresó.

Por su lado, el alcalde de Lima manifestó que sería un primer paso en el Perú el calificar al Tren de Aragua como organización terrorista y consideró que podrían incluirse a otras bandas que operan en Lima.

“Yo creo que sería un primer paso, porque no se olviden que, si en Estados Unidos dicha organización tienen esa clasificación de organización criminal terrorista, va a poder pactar, inclusive con el Gobierno peruano, para que el Tren de Aragua sea intervenido en el Perú y fuera del país. Es una primera medida, a nada, a la inacción, empecemos con el Tren de Aragua. Si hay 200 [organizaciones criminales] como señala el ministro del Interior, entonces escojamos las cinco peores”, indicó López Aliaga.