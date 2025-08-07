El ministro del Interior, Carlos Malaver, defendió este jueves la polémica adquisición de vehículos de alta gama para generales de la Policía Nacional y aseguró que no debe compararse con la falta de chalecos antibalas entre agentes operativos. “No comparemos procesos distintos”, declaró tajantemente.

Sobre la compra de implementos de protección, explicó que el proceso anterior fue anulado por documentación fraudulenta presentada por proveedores.

“Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores. El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3 mil de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta. Así lo exige la ley: debemos cumplir con el marco normativo”, afirmó Malaver.

Sobre la compra de vehículos Audi, indicó que tanto la Contraloría como la oficina de integridad del Ministerio ya iniciaron investigaciones.

En otro momento, aseguró que la Policía mantiene presencia en la frontera con Colombia y que la visita de ministros a Santa Rosa de Loreto responde a fines institucionales.