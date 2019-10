Jorge Meléndez influyó en la contratación de la madre de su hijo en el Congreso

Síguenos en Facebook

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, influyó en la contratación de la madre de su hijo, Erika Fernández Carrasco, en la Comisión de Ética Parlamentaria como auxiliar durante tres meses: junio, julio y agosto del 2018.

En diálogo con “Panorama” la entonces presidenta de este grupo de trabajo y excolega de bancada de Meléndez, Janet Sánchez, confirmó que el hoy ministro le recomendó la contratación de Fernández Carrasco y dijo desconocer la relación que mantenía con él.

“Efectivamente, sí el congresista Meléndez en su momento la recomendó, pero, ojo, yo la entrevisté. Y la señora cumplía con los requisitos que necesitaba el cargo. Y por eso es que ocupó por unos meses este cargo”, señaló.

“Sin embargo, yo desconocía que tenía algún vínculo con el congresista Meléndez”, remarcó.

Sánchez indicó, asimismo, que ella se enteró de la relación entre Meléndez y Fernández Carrasco cuando terminó el vínculo laboral de esta última. Precisó que nunca la habría contratado de haber conocido esta información.

“Yo le pregunté al congresista Meléndez, inclusive sobre esta situación y me dijo que bueno habían tenido un vínculo familiar ahí, creo que no me corresponde entrar a mayores detalles”, manifestó.

“Me dijo que sí efectivamente me lo había dicho. Sin embargo, yo le dije que de ninguna manera, nunca me lo había dicho. Si no, nunca la hubiera contratado, eso créame, porque habría un conflicto de intereses”, añadió.

A través de un pronunciamiento, Meléndez detalló que la contratación de la madre de su hijo se debió a “sus capacidades profesionales” y descartó tener alguna relación con su vínculo laboral.