José Arista, el Ministro de Economía y Finanzas, mantuvo su postura firme en contra de la aprobación de un nuevo retiro del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al salir de su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, Arista argumentó que la CTS está diseñada para enfrentar periodos de desempleo temporal y no como un fondo de caja para satisfacer necesidades inmediatas.

“La CTS un sistema en el cual tú retiras en función a tu al periodo en que cambias de trabajo y y no encuentras trabajo. Ese fondito te permite vivir digamos esos 5 o 6 meses de para obligada que vas a tener. Pero en la medida en que se aceleran estos, yo creo que no es una buena idea, porque los fondos no han sido creados para atender tu necesidad de caja, sino para atender este problema de desempleo temporal que podrías enfrentar”, explicó el ministro.

El debate sobre el proyecto de ley de reforma del sistema previsional está en curso en la Comisión de Economía del Parlamento. Arista estimó que la aprobación de esta reforma podría llevar alrededor de dos meses.

“El presidente de la comisión de Economía decía que él no puede alargar mucho los plazos porque a él le gustaría que esta reforma salga en su periodo de gestión, así que yo sospecho que en uno dos meses ya deberíamos estar aprobando esta norma”, agregó.

Sobre el posible séptimo retiro de fondos de las AFP, Arista señaló que se planteó formar una comisión conjunta con el Congreso para evaluar la medida que aún espera ser discutida en el pleno del Parlamento.

“Evidentemente todos los retiros antes de los plazo de jubilación debilitan el sistema, pero el sistema también tiene algunos aspectos que deben ser mejorados y tenemos que trabajar juntos para sacar leyes que promuevan esto. Mientras tanto, yo creo que lo importante es que coordinemos, que intercambiemos ideas y he venido y he encontrado un ambiente realmente muy amigable y muy dispuesto a trabajar juntos”, concluyó Arista.