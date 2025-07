El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, reconoció su participación en un grupo de WhatsApp integrado por mineros informales, aunque aclaró que abandonó el chat al asumir su cargo en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a RPP Noticias, Montero explicó que el grupo, denominado MAPE (minería artesanal y en pequeña escala), está conformado por 179 personas y destacó su carácter técnico.

“Hay 179 personas que forman parte de ese chat llamado MAPE y es muy técnico, de gran calidad técnica, con gente que sabe mucho sobre la pequeña minería”, afirmó.

El titular del Minem señaló que se unió al grupo en junio o julio del 2023 para recabar información útil para sus clases universitarias, ya que es catedrático en temas de pequeña minería.

“Participan personas con mucha capacidad profesional y mucho conocimiento. Yo necesito estar informado para mis cátedras”, sostuvo.

Montero aseguró que dejó de participar activamente al ser nombrado ministro: “Cuando me designan como titular de la cartera de Energía y Minas, no participé más en ese chat, no dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y allí quedó”.

Contenido del chat

Según una investigación del dominical Punto Final, antes de asumir el cargo, Montero defendió en el chat la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), oponiéndose a su derogación sin una norma sustituta.

En un mensaje del 18 de noviembre del 2023, el ahora ministro advirtió: “Salimos a advertir sobre los graves riesgos si se deroga el REINFO sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace”.

Además, en agosto del mismo año, propuso que el Banco Central de Reserva (BCR) compre oro de la pequeña minería: “Que el BCR compre el oro de la pequeña minería. Tenemos demasiados dólares”.

Montero calificó de “inaceptable” que se critique su participación en el chat, argumentando que se ha buscado crear una “historia sin sentido”.

“Se ha querido inventar allí una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo completamente estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen”, declaró.