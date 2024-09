El segundo en presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso fue el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en todo momento rechazó las imputaciones que le hizo el capitán Junior Izquierdo, apodado como “Culebra”, bajo el argumento de que no era su voz la que figura en los audios difundidos por diferentes medios.

El ministro Juan José Santiváñez respondió todas las preguntas de los congresistas. (Foto Joel Alonzo/ GEC)

CONTENIDO

El titular del Mininter aseguró que nada podrá descalificar sus 25 años de carrera profesional.

“El audio no contiene mi voz, no es mi voz, no soy yo”, dijo.

Para confirmar su teoría, Santiváñez entregó un documento que contenida un peritaje realizado en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros.

“La recomendación dice perfectamente que se puede descartar con certeza, porque carece de veracidad”, indicó.

Sin embargo, precisó que el peritaje es de parte y no fue realizado por la Policía.

Además, descartó tener conocimiento alguno sobre los cuatro procedimientos administrativas que se han iniciado en contra del capitán Izquierdo.

El ministro del Interior aseguró ser víctima de una campaña en su contra, pues todos los domingos se emiten reportajes sobre él.

“Manifiestan que sería el autor de los mensajes de texto y de los audios, cosa que rechazo en todos sus extremos”, afirmó.

El capitán Junior Izquierdo dijo que grabó al ministro Santiváñez porque vio un cambio en su postura de apoyo a la Diviac. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

CERRÓN

Sobre la posibilidad de que el Gobierno haya ayudado en la fuga de Vladimir Cerrón, el titular del Mininter dijo que en un momento se tuvo información que Cerrón estaría en un balneario en Asia, por ese motivo se desarrolló un operativo durante más de 12 horas en unas instalaciones, pero no hubo un resultado.

En otro momento, se refirió a la supuesta protección de ocho militares cubanos que tendría el prófugo líder de Perú Libre.

“Cuando existe presencia de militares de otras naciones, estas tienen que ser expresamente autorizadas por el Consejo de Ministros y en reunión con todos los ministros de Estado. Se autoriza y se da la pertinencia para el ingreso al territorio peruano”, precisó Santiváñez.

Además, descartó que el vehículo presidencial haya sido utilizado en alguna oportunidad por una persona ajena a la mandataria Dina Boluarte, menos aún para trasladar a un prófugo.