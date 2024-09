El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a negar que su voz aparezca en los audios presentados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, los cuales lo relacionarían con presuntas irregularidades. El titular del Mininter afirmó que las grabaciones difundidas por Cuarto Poder no corresponden a él y carecen de autenticidad.

“Yo no tengo ningún rabo de paja, señor presidente y señores congresistas, jamás lo he tenido, versus la persona que vive hoy, presumiblemente, a descalificarme o a pretender cuestionar mi integridad moral. No tengo temor a ningún tipo de investigación, y menos a la demostración de que todo lo que se ha atribuido es absolutamente falso”, dijo Juan José Santiváñez

Luego continuó con: “ese audio no contiene mi voz, no es mi voz, no soy yo. Probablemente, los antecedentes del señor, incluso reconocidos por la Corte Suprema, que ya ha anulado pruebas en diversos procesos, sirva de antecedente de su modus operandi, pero yo no tengo ninguno de esos valores negativos. Por tanto, no tengo ninguna cuestión que pueda descalificar mis 25 años de carrera profesional”.

Juan José Santiváñez: La idea de que un ministro pueda desactivar una unidad policial es imposible

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desmintió la presunta intención de desactivar la Diviac durante su intervención en la Comisión de Fiscalización.

Santiváñez aclaró que las decisiones sobre la estructura y funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) no son competencia del ministro, sino del comandante general de la PNP, tal como establece el Decreto Legislativo 1267.

“La idea de que un ministro pueda desactivar una unidad policial es una falacia y un imposible jurídico”, afirmó el ministro.

Además, Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, fueron citados para responder por audios que revelarían posibles actos irregulares.