El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de elaborar la propuesta de un decreto de urgencia que permita otorgar apoyo económico a las víctimas de la protesta realizada en el centro de Lima.

Durante una conferencia desde Palacio de Gobierno, el titular del sector indicó que “en el Consejo de Ministros se ha aprobado la emisión de una resolución ministerial que crea un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de una propuesta del decreto de urgencia para brindar un apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos”.

Martínez lamentó “profundamente el fallecimiento del manifestante [Eduardo Ruiz] el día de ayer y le damos nuestras condolencias a la familia. Asimismo, [expresamos] nuestra solidaridad con los heridos”. Además, aseguró que la defensa pública del Ministerio ha garantizado el derecho a defensa de todos los involucrados.