La ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, acusó este lunes a los asesores del presidente de la República, Pedro Castillo, de haber pedido que se presente su renuncia como un cambio en el Gabinete Ministerial.

“Lo que han hecho, y yo ahí nuevamente quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores en lugar de visibilizar lo que es cierto, lo que ha ocurrido, pues toman estas decisiones tan equivocadas de ‘no, mejor publiquemos una cosa diferente’. Yo en verdad lamento eso”, dijo Vásquez en diálogo con RPP.

Inicialmente, el mandatario anunció que había “decidido” renovar su equipo ministerial. Posteriormente, se conoció la carta de renuncia que presentó Mirtha Vásquez a Castillo en el que aseguraba que solo se había “agotado”.

“Yo le dije: ‘no es un abandono pero creo que sí es importante tener claro que si no llegamos a acuerdos usted probablemente necesita otro tipo de liderazgo, presidente’. Lo hablamos en términos muy cordiales”, acotó la expresidenta del Consejo de Ministros.

Vásquez señaló que ingresó su carta de renuncia “lo más discretamente posible” ya que su interés no era cuestionar al Gobierno, pero sí le llamó la atención el tuit que publicó.

“Yo he salido de hablar con él en una conversación entre ambos y él me pidió que ingrese el documento por mesa de partes y yo se la he entregado a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más en quince minutos. Entonces [eso] a mí me llamó mucho la atención”, puntualizó.