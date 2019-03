Moisés Mamani califica de "acosador" a Yonhy Lescano: "Soy respetuoso con las damas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El suspendido congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani calificó de "acosador" al parlamentario de Acción Popular Yonhy Lescano, quien es acusado por una periodista de acoso sexual tras revelarse conversaciones en su WhatsApp.

"Exacto (creo que Lescano es un acosador). A mí me han bajado por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista, por WhatsApp acosando a una dama. Por eso, siempre he dicho que soy muy respetuoso con las damas", expresó el legislador fujimorista a ATV.

Mamani indicó que todos los "políticos siempre van a negar" cualquier denuncia y le preguntó a Lescano "cómo se siente cuando una persona es acusada".

"Los políticos siempre van a negar y negar. La población me mira como lo peor, lo indeseable. A veces tengo miedo de salir a un mercado, a un centro comercial. Ahora quiero preguntar Yonhy Lescano cómo se siente cuando una persona es acusada. Él me dijo de todo", manifestó.

Por otro lado, Moisés Mamani confirmó que tuvo una reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y lo retó a revelar lo que conversaron.

"Quiero que le pregunten al presidente sobre esa conversación con Mamani, nada más, quiero que responda", sostuvo.